Amazon Echo Show 5, super sconto: può essere tuo a soli 49€

Amazon Echo Show 5, il modello 2021 del dispositivo intelligente con schermo, telecamera e Alexa, è disponibile in offerta al prezzo eccezionale di 49,99€. Tutto merito di uno sconto del 41% applicato sul costo di listino che ti permette così di portarti a casa un device multifunzione, utile per rendere ancora più smart la tua abitazione.

Amazon Echo Show 5, perché a questo prezzo è imperdibile

Amazon Echo Show 5 è il compagno perfetto per ogni situazione. L’integrazione con Alexa ti permette, tramite comandi vocali, di impostare sveglie e timer, controllare il tuo calendario, guardare un notiziario, fare una videochiamata e goderti l’intrattenimento fatto di musica, film e Serie TV in streaming.

Echo Show è infatti compatibile con le principali applicazioni dell’entertainment. Non solo Prime Video, ma anche Spotify, Netflix, Amazon Music, Amazon Photos, Apple Music, SkyTG24 e altro ancora. Inoltre, sempre tramite i comandi vocali, puoi impostare delle routine predefinite: l’accensione delle luci compatibili alla mattina, l’ascolto delle ultime notizie, le previsioni del tempo o della musica che ti faccia compagnia mentre sei in casa.

Se disponi di device compatibili intelligenti puoi utilizzare Echo Show 5 per gestire il tutto tramite la voce e lo schermo installato nel dispositivo. Telecamere, luce e altro ancora saranno sotto il tuo controllo, per avere una visione a 360 gradi di quello che succede a casa mentre non ci sei.

La telecamera integrata da 2 megapixel ti permette di chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’app Alexa sul cellulare. Per tutelare la tua privacy, puoi comunque disattivare microfono e telecamera tramite la semplice pressione di un pulsante. E per coprire la telecamera, ti basta far scorrere l’apposito copri-obiettivo.

Semplice, facile da usare, completo di tutto. Amazon Echo Show 5 è l’acquisto che può rivoluzionare la tua esperienza di vita in casa: ora può essere tuo a soli 49,99€ grazie a questa offerta a tempo limitato. Approfittane!

