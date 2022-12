Amazon Echo Show 8 e 10 supportano le gesture

Amazon ha annunciato tre nuove funzionalità che permettono di interagire con Alexa in modo più naturale. Gli utenti che hanno acquistato un Echo Show 8 o 10 possono sfruttare le gesture per fermare un timer. È possibile inoltre usare il “text-to-speech” e visualizzare tre tipi di sottotitoli. Le novità sono chiaramente indirizzate alle persone con disabilità e fanno parte delle funzionalità di accessibilità.

Migliora l’accessibilità di Alexa

La modalità maggiormente utilizzata dagli utenti per interagire con Alexa è ovviamente la voce. Con l’arrivo del primo Echo Show nel 2017 è stato aggiunto il touch. Ora non serve né l’una né l’altro. Amazon ha infatti aggiunto il supporto alle gesture. È possibile fermare un timer mostrando il palmo della mano alla fotocamera degli Echo Show 8 (seconda generazione) e Show 10 (terza generazione).

La funzionalità, che deve essere attivata nelle impostazioni dello smart display, può essere sfruttata da utenti con disabilità verbali o con limitata mobilità. Ovviamente è molto utile anche quando le mani sono sporche (ad esempio in cucina). In futuro potrebbero essere aggiunte gesture per silenziare una sveglia oppure controllare la riproduzione musicale, come avviene per i Nest Hub di Google.

La funzionalità Tap to Alexa permette di digitare un comando sullo schermo. Ora è possibile anche ascoltare il comando con la voce di Alexa, sfruttando il text-to-speech su tutti gli Echo Show. Amazon ha infine aggiunto tre tipi di sottotitoli per vari contenuti: risposte di Alexa, video e chiamate. I primi due sono disponibili su tutti gli smart display. Quelli per le chiamate solo su Echo Show e Spot in USA, Canada, Mexico e Brazil (lingue inglese, spagnolo, francese e portoghese).

