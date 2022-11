Amazon Create with Alexa: storie IA su Echo Show

Dopo aver annunciato un’interessante novità per gli utenti più anziani, Amazon ha pensato anche ai più piccoli. La nuova funzionalità “Create with Alexa” permette di sfruttare l’intelligenza artificiale dell’assistente personale per creare storie animate con grafica colorata e musica di sottofondo. Ovviamente il “visual storytelling” è disponibile solo su Echo Show (al momento solo in inglese negli Stati Uniti).

Alexa crea storie visuali su Echo Show

Fino a qualche anno fa, i bambini volevano ascoltare la “favola della buonanotte” prima di addormentarsi. Amazon scrive che ora non si accontentano più di un libro, ma vogliono una storia con grafica e musica. L’azienda di Seattle ha quindi sviluppato “Create with Alexa”. I bambini devono solo pronunciare il comando “Alexa, make a story” (Alexa, crea una storia) per avviare la procedura guidata.

Il bambino può scegliere i personaggi e altre variabili. L’intelligenza artificiale combinerà illustrazioni, effetti sonori e musica di sottofondo per ogni scena. Con pochi input, Alexa riuscirà a creare una storia lunga da cinque a dieci righe, raccontata attraverso cinque scene uniche. Anche se il bambino sceglierà gli stessi suggerimenti in futuro, la storia sarà diversa ogni volta. È possibile quindi salvare la storia nella galleria multimediale personale per riviverla in seguito e condividerla con i propri genitori o amici.

Ovviamente sono presenti diversi filtri per evitare la creazione di storie con argomenti non adatti ai più piccoli. Anche la privacy è garantita, in quanto è sempre richiesto il consenso dei genitori prima di attivare la funzionalità. La novità evidenzia l’ottimo lavoro fatto da Amazon per sviluppare l’intelligenza artificiale, ma gli investimenti futuri potrebbero essere ridotti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.