Amazon Echo Studio: uno sconto molto raro, per chi cerca qualità

Ci sono dispositivi Amazon Echo che vivono perennemente tra gli sconti, così che le occasioni di acquisto si moltiplicano ed è facile incontrare l’offerta giusta per portarsi un nuovo Alexa in casa. C’è un Amazon Echo, invece, che gli sconti li vede molto raramente e queste brevi parentesi sono una autentica opportunità per un motivo evidente: è il punto esatto di tangente tra la massima parabola della qualità e quella della convenienza. L’occasione si sta ripresentando in queste ore per quello che è probabilmente l’Echo meno conosciuto e più ambito: si tratta di Amazon Echo Studio, un altoparlante in grado di cambiare di molto l’esperienza audio all’interno delle mura domestiche.

Echo Studio, finalmente in sconto

Amazon Echo Studio è disponibile in queste ore con il 25% di sconto, con il prezzo che scende pertanto da 249,99 euro a 179,99 euro: un’idea per sé, ma anche un’idea niente male in vista del prossimo Natale (chi si aspetta Echo Studio in sconto nel giorno del Black Friday potrebbe restarne deluso così come già accaduto in passato).

Una fitta rete che copre tutto l’involucro esterno, il tradizionale cerchio luminoso sulla parte superiore e un foro ben visibile nella parte inferiore, laddove il suono sprigiona la forza dei cinque altoparlanti inclusi:

L’orecchio umano è in grado di percepire da dove proviene un suono. Echo Studio trasforma questa caratteristica propria dell’evoluzione in una rivoluzione. I cinque altoparlanti collocati in posizione strategica producono un suono che riempie la stanza, inviando al tuo orecchio diverse parti del brano da diverse direzioni. Questo ti permette di ascoltare la musica con una qualità da studio, proprio come l’ha pensata l’artista.

Un’onda fluida che avvolge lo spazio, insomma, rende Echo Studio una fonte ideale per la musica in casa: sarà lo streaming a fornire bit per le nostre orecchie e sarà Alexa a controllarne le playlist. Il tutto in una atmosfera immersiva, nella quale Echo Studio è in grado di analizzare automaticamente l’acustica della stanza regolandone continuamente i parametri di riproduzione all’interno di una continua opera di ottimizzazione.

Nessun Echo ha vissuto periodi tanto isolati e tanto brevi di sconto: merito della qualità di un prodotto che si eleva rispetto al resto della famiglia Echo e che nel tempo ha mantenuto salda la propria posizione di top di gamma. Il Prime Day 2023 porta finalmente uno sconto del 25%, ma bisognerà approfittarne rapidamente perché con buona probabilità il taglio del prezzo sarà ancora una volta breve e limitato.

Oggi Echo Studio è disponibile per 179,99 euro, sia nella versione antracite che in quella bianca. Uno sconto raro e sostanziale, musica per le proprie orecchie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.