 Amazon eero 6: il router WiFi6 mesh per estendere la copertura è ancora in SCONTO (-40%)
Amazon eero 6 continua ad essere in sconto anche dopo la fine delle offerte Prime: con il 40% di risparmio è un affare per la tua connessione.
Finita la Festa delle Offerte Prime 2025 di ottobre, Amazon ha comunque deciso di rinnovare alcuni sconti per darti la possibilità di approfittarne. Questo in particolare è molto interessante se hai intenzione di dare una svolta alla tua connessione internet in casa: il router WiFi mesh Amazon eero 6 è in sconto del 40% a soli 59,99 euro invece di 99,99. E puoi anche pagarlo in piccole rate.

Amazon eero 6 può dunque essere la tua salvezza per eliminare zone d’ombra in casa, avere un segnale wireless davvero potente e sicuro in ogni angolo. Questo router sfrutta la tecnologia TrueMesh per instradare il traffico in modo intelligente e ridurre così al minimo interruzioni e buffering.

Router wi-fi mesh Amazon eero 6 | Fino a 140 m² | Connessione di oltre 75 dispositivi | Estende la rete eero esistente | Confezione da 1 | Modello 2021

Router wi-fi mesh Amazon eero 6 | Fino a 140 m² | Connessione di oltre 75 dispositivi | Estende la rete eero esistente | Confezione da 1 | Modello 2021

59,99 99,99€ -40%
Installarlo è semplicissimo: basta scaricare l’app eero, seguire le istruzioni guidate e in pochi minuti la sua funzione di extender sarà attiva. Con un solo extender, tieni presente, puoi coprire fino a 140 metri quadri aggiuntivi e collegare più di 75 dispositivi contemporaneamente senza perdere prestazioni.

A tutto ciò si aggiunge il supporto WiFi 6: fondamentale per gestire ambienti tecnologicamente ricchi e zeppi di smartphone, tablet, smart tv, console e chissà che cosa tutti connessi insieme. Con Amazon eero 6 avrai finalmente una connessione wireless sicura, veloce e potente in tutta la casa: acquistalo ora a soli 59,99 euro.

Pubblicato il 9 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
9 ott 2025
