Amazon eero 6+: super offerta di primavera in anticipo per il router WiFi Mesh (bundle da 2)

Offerta di Primavera in anticipo per il bundle che include due router WiFi mesh Amazon eero 6+: grazie al 44% di sconto può essere tuo a soli 169,99 euro invece di 303,97, un risparmio clamoroso che ti permetterà di creare una rete wireless potentissima e capace di supportare oltre 75 dispositivi. Perfetta dunque per un ufficio.

Amazon eero 6+: due router WiFi mesh per una rete super

L’acquisto di questo bundle è perfetto per case e uffici grandi fino a 280 metri quadri e in quelle situazioni in cui sono previsti tanti dispositivi connessi contemporaneamente.

Sfruttando la tecnologia WiFi 6 e la larghezza di banda a 160 MHz, la velocità di connessione arriva fino a 1 Gbps. L’installazione è davvero semplicissima: basta usare l’app eero, che ti guida passo dopo passo nella configurazione e ti permette di gestire la rete ovunque ti trovi.

In più, questi router possono fare anche da hub per la casa intelligente dandoti modo di connettere direttamente dispositivi Thread e Zigbee compatibili con Alexa, senza bisogno di acquistare altri accessori. Con Amazon eero 6+ la connessione di rete wireless non sarà più un problema: acquista il bundle a soli 169,99 euro invece di 303,97.