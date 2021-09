Amazon Eero Pro 6, per reti mesh superiori

Tra le novità annunciate da Amazon in queste ore v'è la nuova gamma Eero Pro 6, sistema mesh per la connettività casalinga che porta il Wi-Fi 6 in casa tua. Wifi 6 significa maggior velocità, maggior copertura, maggior numero di dispositivi collegati contemporaneamente: sono questi elementi che fanno la differenza e che, grazie all'hub Zigbee integrato, completano l'idea di un concetto evoluto di casa intelligente.

Amazon Eero Pro 6

Amazon spiega che il dispositivo è esplicitamente pensato per abitazioni con connessione a banda ultralarga, nelle quali la connettività a monte è buona e le performance della rete mesh fanno quindi la differenza:

Ideale per le case supportate da una rete internet Gigabit, eero Pro 6 è un router Wi-Fi 6 mesh tri-band ad alte prestazioni con due porte Ethernet e un hub domestico intelligente Zigbee integrato. Un singolo eero Pro 6 copre fino a 190 m², mentre la confezione da tre eero Pro 6 include tre router che si collegano l’uno all’altro, via cavo o wireless, per raggiungere una copertura fino a 560 m².

Un singolo router Amazon Eero 6 ha un costo pari a 249 euro, che sale a 639 per il bundle da 3 unità utile per una copertura più ampia e completa. La pagina ufficiale, in realtà, già presenta i prodotti all'Italia con uno sconto immediato del 20%. I prezzi diventano pertanto i seguenti:

Amazon Eero Pro 6 (unità singola): 199 euro

Amazon Eero Pro 6 (bundle da tre): 511 euro

Performance ancor più elevate, per esigenze ancor più raffinate. Il tutto in salsa Wifi 6.