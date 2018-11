Amazon: esposti nomi e indirizzi email degli utenti

Proprio nelle ore che anticipano il Black Friday, il colosso dell’e-commerce si trova a dover fare i conti con una questione riguardante la sicurezza degli acquirenti. In Rete si moltiplicano le segnalazioni di coloro che hanno ricevuto o stanno ricevendo dal customer service di Amazon un’email in cui si fa riferimento a un non meglio precisato errore di natura tecnica che ha esposto gli indirizzi email degli utenti.

Amazon e le email degli utenti

La responsabilità sembra poter essere da attribuire in tutto e per tutto al gruppo di Seattle. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo non sono disponibili ulteriori dettagli in merito alla portata del fenomeno o a cosa sia andato storto. Non è dato a sapere nemmeno se in conseguenza a quanto accaduto vi siano state violazioni. In ogni caso gli interessati (in molti si sono riuniti sul forum ufficiale) non sono chiamati a compiere alcuna azione, nemmeno a cambiare la password, il che lascia intuire come gli account non siano stati in alcun modo compromessi. Riportiamo il testo dell’email qui di seguito, in forma tradotta.

Ciao, ti stiamo contattando per farti sapere che il nostro sito Web ha inavvertitamente rivelato il tuo indirizzo email a causa di un errore tecnico. Il problema è stato risolto. Non è il risultato di una qualunque tua azione e non c’è bisogno di cambiare la password o di fare altro.

Amazon's legit been sending out notices saying sorry we exposed your email address. Seems likely related to this https://t.co/21cRB2dHTk… Besides the brevity, what's giving people pause is they sign the email https://t.co/KDiteRFaeR Why cap the "a" and why no https://? Strange pic.twitter.com/mwty3GmCN1 — briankrebs (@briankrebs) November 21, 2018

Esposti anche i nomi

Per qualcuno il messaggio è leggermente diverso e oltre all’indirizzo email fa riferimento anche al nome, come nel caso seguente.

@amazon email lacks details of #databreach. "We’re contacting you to let you know that our website inadvertently disclosed your name and email address due to a technical error. The issue has been fixed. […]" pic.twitter.com/Z5QKnLDPdw — Michael Ginsberg (@michaelginsberg) November 21, 2018

Amazon è ora chiamata a fare chiarezza esplicitando quando si è verificato il problema, per quanto tempo le informazioni sono rimaste accessibili e a quali soggetti. In un breve comunicato affidato alla redazione di CNBC il gruppo conferma l’accaduto e sottolinea di aver già posto rimedio.