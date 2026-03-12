Amazon fa comprare anche sui siti dei concorrenti con l'agente AI

Amazon non basta più. O meglio, non basta più ad Amazon. L’azienda sta espandendo Shop Direct, un programma che permette ai clienti (solo americani per ora) di scoprire e acquistare prodotti non venduti nel negozio Amazon, direttamente dai siti dei rivenditori terzi, senza mai uscire davvero dall’orbita di Amazon. Ma c’è di più, un agente AI può fare l’acquisto autonomamente sul sito del rivenditore, compilare il checkout, inserire l’indirizzo e pagare. L’utente conferma, lui esegue.

Come funziona Shop Direct di Amazon

Quando si cerca un prodotto su Amazon e non è disponibile nel suo catalogo, Shop Direct mostra i risultati da rivenditori esterni. È possibile vedere le informazioni del prodotto su Amazon, poi cliccare per visitare il sito del rivenditore e verificare prezzo, dettagli e opzioni di consegna. Un avviso informa che si sta lasciando il sito di Amazon, una cortesia necessaria per evitare confusione.

La novità è il supporto ai feed di prodotto di terze parti: Amazon ha aggiunto Feedonomics, Salsify e CedCommerce come fornitori di dati, ottenendo accesso in tempo reale all’inventario, ai prezzi e ai cataloghi dei rivenditori. Altri fornitori seguiranno, ed è in arrivo un portale merchant con feed diretti.

“Buy for Me”: l’AI che compra per conto dell’utente

“Buy for Me” ora funziona anche sui siti dei rivenditori terzi. L’agente AI di Amazon gestisce l’intero processo di acquisto per conto dell’utente: va sul sito del rivenditore, compila il checkout con indirizzo, metodo di pagamento e tutte le informazioni necessarie. Al cliente non resta che confermare i dettagli dell’ordine, tasse, spedizione, totale, e l’AI completa l’acquisto. Anche per questo Perplexity non può usare Comet per gli acquisti su Amazon.

Gli ordini effettuati tramite Buy for Me appaiono nella stessa sezione “I tuoi ordini” dove si tracciano gli acquisti Amazon, o in una scheda dedicata “Ordini Buy for Me.”

Diventare il punto di partenza di ogni acquisto, il sogno recondito di Amazon…

Shop Direct è presentato come un servizio per i clienti, ma la strategia è chiaramente rivolta ad Amazon stessa. Offrendo una vetrina ai rivenditori esterni, Amazon ottiene dati in tempo reale su quali brand, prodotti e prezzi attirano i consumatori. Informazioni preziose per migliorare il proprio business: identificare tendenze, individuare potenziali partner, monitorare la concorrenza.

L’obiettivo di fondo è più grande di qualsiasi singola transazione, Amazon vuole essere il punto di partenza di ogni ricerca di prodotto, anche per cose che non vende. Se si cerca qualcosa e si trova su Amazon, anche quando il prodotto è di un altro rivenditore, Amazon ha vinto. Ha i dati di ricerca degli utenti, conosce le preferenze e ha fatto da intermediario nella transazione.

Per i rivenditori, essere presenti sulla più grande piattaforma di e-commerce significa più visibilità e potenzialmente più vendite. Ma significa anche consegnare ad Amazon una mappa dettagliata del proprio catalogo, dei propri prezzi e della domanda dei propri clienti.