Amazon, la Festa delle Offerte di Primavera: come e quando

Ci siamo: Amazon ha annunciato in via ufficiale l’evento Festa delle Offerte di Primavera che andrà in scena la prossima settimana, da mercoledì 20 a lunedì 25 marzo. Arriverà con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto visto lo scorso anno, ma durerà di più. La pagina di riferimento è già online all’indirizzo amazon.it/events/springdealdays.

La Festa della Offerte di Primavera su Amazon: 20-25 marzo

La bella stagione porta con sé il primo appuntamento dell’anno dedicato allo shopping sull’e-commerce, con migliaia di sconti, offerte e promozioni dedicate. Sarà aperto a tutti, dunque non riservato agli abbonati Prime. Fin da subito è possibile creare la propria lista dei desideri in cui inserire gli articoli da acquistare, incrociando le dita e sperando che siano poi protagonisti di una promozione.

Ci saranno occasioni da cogliere al volo anche per i dispositivi del marchio, dagli altoparlanti intelligenti con Alexa come il modello più compatto Echo Pop ai lettori multimediali per lo streaming della gamma Fire TV, senza dimenticare le telecamere di sicurezza Blink e il Ring Intercom che evolve il citofono tradizionale. Ecco le parole di Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon.

Siamo felici di offrire ai nostri clienti la possibilità di risparmiare su centinaia di migliaia di prodotti in tutte le categorie. Ci impegniamo a garantire prezzi bassi, risparmio e convenienza tutto l’anno ma la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sarà un’ulteriore occasione per approfittare di grandi offerte su tantissimi prodotti e prepararsi all’arrivo della bella stagione.

I vantaggi su Amazon Supermercato e Amazon Fresh

Ancora, durante l’evento, nella sezione Supermercato i clienti Prime di Milano, Roma, Bologna, Torino (e zone limitrofe dove è attivo il servizio), potranno risparmiare fino al 20% sulla spesa di prodotti alimentari e di uso quotidiano, oltre a ricevere 15 euro di sconto sui primi due acquisti su Amazon Fresh usando il codice PROMO15 al momento del checkout (su una spesa minima di 50 euro). Quelli che si trovano a Roma e Torino potranno poi

Dal 15 al 25 Marzo i clienti Prime di Roma e Torino potranno risparmiare oltre il 20% su Pam Panorama su Amazon.it per l’acquisto di prodotti per la pulizia della casa, oltre a ricevere uno sconto di 15 euro sul primo ordine di almeno 70 euro, utilizzando il codice 15PAMOFF al momento del checkout.

Ricapitolando, la Festa delle Offerte di Primavera sarà accessibile su Amazon nelle giornate dal 20 al 25 marzo. Già oggi è possibile approfittare di offerte e sconti per i prodotti di tutte le categorie, semplicemente visitando la sezione dedicata dell’e-commerce.