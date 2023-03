Amazon: arrivano le Offerte di Primavera (27-29 marzo)

Finalmente, è arrivata la bella stagione, finalmente sono tornate le Offerte di Primavera su Amazon. L’e-commerce ha ufficializzato l’evento che andrà in scena nei giorni da lunedì 27 a mercoledì 29 marzo, dunque nella prima metà della prossima settimana. È già online la sezione dedicata con tutte le informazioni utili per farsi trovare pronti all’appuntamento.

Le Offerte di Primavera su Amazon: save the date

Tra i suggerimenti forniti per approfittare di un risparmio fino al 40% (e oltre) quello relativo al download dell’applicazione mobile attraverso cui effettuare gli acquisti e la creazione di una lista dei desideri.

Ancora una volta, il gruppo ha scelto lo yeti come mascotte dell’iniziativa, già protagonista degli spot e del materiale promozionale realizzato in occasione dello scorso Black Friday. Questa volta lo vediamo non più rinchiuso nella propria caverna, alle prese con il freddo invernale, ma all’esterno, a godersi il tiepido sole primaverile e l’aria di montagna.

Per ingannare l’attesa è possibile visitare la pagina dedicata agli sconti di oggi, con un elenco composto da centinaia di promozioni in continuo aggiornamento. Ricordiamo inoltre che nei giorni scorsi ha preso il via il Coupon Party (fino a domenica 26 marzo) che raccoglie i codici da attivare per riduzioni di prezzo che arrivano talvolta a un -80% rispetto al listino.

L’appuntamento con le Offerte di Primavera su Amazon è dunque fissato per l’inizio della prossima settimana, dal 27 al 29 marzo, più precisamente dalle ore 18:00 di lunedì alle 23:59 di mercoledì. Saranno proposti sconti per tutte le categorie di prodotti, inclusi quelli dell’informatica (fino a -45% su accessori selezionati) e dell’elettronica (fino a -45% su smartphone e -50% su smartwatch). Pronti per lo shopping?

Non è tutto: per celebrare la bella stagione, la piattaforma Amazon Music offre tre mesi di abbonamento Unlimited gratuito ai nuovi iscritti, per lo streaming musicale senza limitazioni né interruzioni pubblicitarie.

