La data della Festa delle Offerte Prime su Amazon

È già online la pagina dedicata sull’e-commerce: la Festa delle Offerte Prime andrà in scena su Amazon nelle giornate del 10 e 11 ottobre. Durante le 48 ore dell’evento, sarà possibile approfittare di sconti e promozioni sui prodotti dei grandi marchi (come Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG) e delle medie e piccole imprese. Per partecipare sarà necessario un abbonamento Prime: chi non l’ha ancora fatto può attivare gratuitamente il mese iniziale di prova.

Amazon, Festa delle Offerte Prime: 10 e 11 ottobre

Non sarà comunque necessario attendere tre settimane per approfittare di offerte esclusive. Ad esempio, quella sul bundle che unisce il nuovo smart speaker Echo Pop alla presa intelligente di Meross. Inoltre, per un periodo limitato i nuovi utenti del servizio Music Unlimited possono ottenere quattro mesi di streaming musicale gratis con accesso a oltre 100 milioni di brani e ai podcast senza pubblicità.

Queste le parole di Jamil Ghani, Vicepresidente di Amazon Prime.

Con questo evento di shopping vogliamo offrire a tutti i clienti Prime una nuova opportunità per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio e approfittare di offerte su alcuni dei prodotti più richiesti. Oltre a beneficiare di tutti i vantaggi Prime, i clienti possono accedere a moltissime offerte in categorie come moda, casa e giocattoli, che includono alcuni dei prodotti più popolari durante la Festa delle Offerte Prime.

L’evento Festa delle Offerte Prime organizzato da Amazon coinvolgerà in totale 19 paesi di tutto il mondo, Italia compresa. Gli altri sono Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito.

Ricordiamo che, tra i vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime, c’è anche lo streaming gratis dei contenuti sulla piattaforma Prime Video. Attivandolo subito sarà possibile guardare, tra le altre cose e senza alcuna spesa, la partita Real Sociedad-Inter di Champions League.

