Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: ecco le date ufficiali

Adesso è ufficiale: la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon andrà in scena sull’e-commerce da martedì 10 a lunedì 16 marzo. Un’intera settimana dedicata a sconti e promozioni, per celebrare l’arrivo della bella stagione. È già online la pagina dedicata all’evento,

Arriva la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon

Il comunicato anticipa che ci saranno centinaia di migliaia di occasioni in tutte le categorie, per risparmiare su ciò che serve per l’attività outdoor e per fare scorta dei prodotti utili ogni giorno: casa, cucina, bellezza e cura della persona, tecnologia ed elettronica, moda e giardino. Per partecipare non è necessario l’abbonamento Prime, l’accesso è libero.

Con l’annuncio, Amazon fornisce qualche consiglio per arrivare pronti all’appuntamento. Suggerisce innanzitutto di scegliere un’offerta per monitorarne il prezzo, poi di creare una lista dei desideri in cui inserire i prodotti che si vorrebbero acquistare, poi di controllare le promozioni personalizzate così da veder comparire gli articoli che potrebbero essere di proprio interesse.

Anche l’intelligenza artificiale sarà protagonista nella Festa delle Offerte di Primavera, grazie a Rufus. È l’assistente virtuale per lo shopping che si basa proprio sull’AI generativa per aiutare a trovare ciò che si cerca. Ad esempio è possibile chiedere Quali sono le migliori offerte di scarpe da corsa per maratoneti? oppure Mostrami le offerte su prodotti di bellezza per pelle sensibile per ottenere immediatamente una risposta. Ancora, c’è Lens che individua i prodotti semplicemente scattando una foto o caricando uno screenshot dal dispositivo.

Come già scritto, per partecipare all’evento non è necessario l’abbonamento Prime, ma i clienti in possesso della sottoscrizione (provala gratis per 30 giorni) possono contare su vantaggi come le consegne rapide e convenienti, anche nella stessa giornata in cui si effettua l’ordine.