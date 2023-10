Festa delle Offerte Prime su Amazon: ultima chiamata

L’appuntamento dalla durata complessiva di 48 ore dedicato a sconti e promozioni, organizzato da Amazon per inaugurare la stagione dello shopping in vista delle festività, la Festa delle Offerte Prime, sta per giungere al termine: c’è tempo fino alla mezzanotte di mercoledì 11 ottobre per approfittare delle migliaia di offerte sui prodotti di ogni categoria.

Ultimo giorno di sconti su Amazon con la Festa delle Offerte Prime

Tutto ciò che serve per partecipare all’evento è un abbonamento Prime attivo, lo stesso utile per guardare i contenuti in streaming sulla piattaforma Prime Video. Chi ancora non lo ha fatto, può iniziare ora gratis la prova di 30 giorni.

È possibile risparmiare sui dispositivi della linea Echo con Alexa, su una vasta gamma di televisori con pannelli di ogni diagonale e dai brand più conosciuti, su notebook e tablet, sugli smartphone e molto altro ancora.

Un altro consiglio da tenere in considerazione: visitando la pagina dedicata alle promozioni personalizzate è possibile conoscere gli sconti e le offerte che l’e-commerce riserva a ogni cliente. Per qualcuno sono relativi a servizi come Kindle Unlimited, per altri a coupon da sbloccare in determinate categorie.

Amazon non ha ancora pubblicato alcuna statistica in merito ai prodotti più venduti nel corso di questo appuntamento, una sorta di Prime Day autunnale, ma qualcosa ci dice che tra più acquistati potrebbero rientrare quelli dedicati alla cura della casa. Dopotutto, l’occasione è l’ideale anche per salvaguardare il portafogli nelle spese di tutti i giorni.

Come segnalato dagli esperti di cybersecurity, è bene fare attenzione ai siti falsi che sfruttano l’attrattiva esercitata dalla Festa delle Offerte Prime per allungare le mani sui dati e sui metodi di pagamento degli utenti. Per non correre rischi, l’indirizzo ufficiale a cui far riferimento è amazon.it/festaprime.

