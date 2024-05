Nuovo evento Amazon: risparmia dal 13 al 19 maggio

La prossima settimana, su Amazon, ci sarà un nuovo evento tutto dedicato alle offerte sui prodotti essenziali e di uso quotidiano. Andrà in scena da lunedì 13 a domenica 19 maggio, con promozioni su un’ampia

selezione di articoli in diverse categorie, per risparmiare su tutto ciò di cui si ha più bisogno.

L’evento Amazon con offerte sui prodotti essenziali

Stando a quanto anticipato, ci saranno sconti sui prodotti alimentari, sui must-have per la bellezza e per la cura della persona, oltre che su quelli per la casa. Le migliori occasioni saranno raccolte in una vetrina dedicata.

L’e-commerce ricorda inoltre che, con il programma Iscriviti e Risparmia è possibile risparmiare fino al 15% sulle consegne periodiche, senza costi aggiuntivi all’attivazione e con la possibilità di cancellare o modificare la sottoscrizione in qualsiasi momento.

Un altro metodo efficace per spendere meno è quello che passa dalla sezione Seconda mano con i prodotti usati resi e come nuovi. Lo stesso vale per Outlet e per i tanti coupon da attivare.

Ecco una selezione con 10 offerte in anteprima tra quelle che saranno disponibili nel nuovo evento Amazon in scena dal 13 al 19 maggio.

Ricordiamo che, indicativamente tra un paio di mesi circa, dovrebbe andare in scena il Prime Day 2024. La conferma è arrivata nelle scorse settimane, si attendono informazioni sulla data esatta. L’indirizzo di riferimento è amazon.it/primeday.