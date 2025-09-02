 Amazon festeggia 15 anni: 10 prodotti con cui ottenere lo sconto EXTRA
Amazon festeggia 15 anni: 10 prodotti con cui ottenere lo sconto EXTRA

I 15 anni di Amazon vengono festeggiati in grande in Italia con un extra sconto di 15€ da attivare subito: ecco come.
Amazon festeggia 15 anni: 10 prodotti con cui ottenere lo sconto EXTRA
I 15 anni di Amazon vengono festeggiati in grande in Italia con un extra sconto di 15€ da attivare subito: ecco come.

Sono 15 gli anni in Italia che Amazon festeggia. Un bel traguardo per il colosso dell’e-commerce, il quale ha voluto sfruttare l’occasione per rendere partecipe tutti i suoi clienti. In questi giorni non solo puoi accedere a sconti più che ottimi ma puoi anche risparmiare 15€ extra. Come funziona? Lo sconto è disponibile attraverso il codice IT15Y da aggiungere in fase di pagamento. Le regole per utilizzarlo sono semplicissime:

  • aggiungere al tuo carrello un prodotto o più prodotti fino a raggiungere la soglia minima di 15 euro;
  • al momento del pagamento, usare il codice IT15Y.

Prima di procedere tieni a mente che i coupon sono altamente limitati. Rimarranno attivi fino al 5 settembre ma sono disponibili sono 150.000 utilizzi quindi potrebbero terminare da un momento all’altro. In più sono utilizzabili una sola volta per account.

15 anni di Amazon in Italia: ecco 10 prodotti da non perdere

Nel caso tu sia interessato a un doppio risparmio, ho selezionato ben 10 prodotti da non farti scappare in questa duplice occasione di risparmio.

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Robot disponibile a soli 484 euro invece di 549 euro.

499,00 549,00€ -9%
Vedi l'offerta

Epson Workforce WF-2960DWF disponibile a soli 80,65 euro invece di 99 euro.

85,65 99,00€ -13%
Vedi l'offerta

Google Pixel Watch 3 disponibile a soli 315 euro invece di 399 euro.

330,00 399,00€ -17%
Vedi l'offerta

Lenovo Tab disponibile a soli 104,00 euro invece di 149,00 euro.

Lenovo Tab, Display 10.1" FHD, Processore Mediatek Helio G85, RAM 4GB, Memoria 128GB, WiFi 6, Tablet Android 14, Clear Case incluso - Polar Blue

119,00 149,00€ -20%
Vedi l'offerta

LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr disponibile a soli 375,98 euro invece di 459,99 euro.

LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr, Modellino da Costruire della Fortezza e Torre di Sauron con Funzioni e Personaggi come Frodo, Sam e Gollum, Idea Regalo Uomo, Donna e Fan Adulti 10333

Compralo su Amazon con codice IT15Y

Dreame H15 Pro disponibile a soli 434,99 euro invece di 479 euro.

449,00 479,00€ -6%
Vedi l'offerta

POCO M7 Pro 5G disponibile a soli 184,90 euro invece di 239,90 euro.

199,90 239,90€ -17%
Vedi l'offerta

Rowenta X-PERT 6.60 Essential disponibile a soli 94,99 euro invece di 132,99 euro.

109,99 132,99€ -17%
Vedi l'offerta

Oral-B iO 6N disponibile a soli 104,98 euro invece di 240 euro.

119,98 249,99€ -50%
Vedi l'offerta

Philips Airfryer Serie 2000 disponibile a soli 74,99 euro invece di 109,99 euro.

Philips Airfryer Serie 2000 – Friggitrice ad aria da 6,2 L, 13 Modalità, Compatta con Finestra di Cottura, Tecnologia RapidAir, 90% di Grassi in Meno, Facile da Pulire (NA230/00)

Compralo su Amazon con il codice IT15Y

Pubblicato il 2 set 2025

2 set 2025
