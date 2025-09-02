Amazon festeggia 15 anni: 10 prodotti con cui ottenere lo sconto EXTRA

Sono 15 gli anni in Italia che Amazon festeggia. Un bel traguardo per il colosso dell’e-commerce, il quale ha voluto sfruttare l’occasione per rendere partecipe tutti i suoi clienti. In questi giorni non solo puoi accedere a sconti più che ottimi ma puoi anche risparmiare 15€ extra. Come funziona? Lo sconto è disponibile attraverso il codice IT15Y da aggiungere in fase di pagamento. Le regole per utilizzarlo sono semplicissime:
- aggiungere al tuo carrello un prodotto o più prodotti fino a raggiungere la soglia minima di 15 euro;
- al momento del pagamento, usare il codice IT15Y.
Prima di procedere tieni a mente che i coupon sono altamente limitati. Rimarranno attivi fino al 5 settembre ma sono disponibili sono 150.000 utilizzi quindi potrebbero terminare da un momento all’altro. In più sono utilizzabili una sola volta per account.
15 anni di Amazon in Italia: ecco 10 prodotti da non perdere
Nel caso tu sia interessato a un doppio risparmio, ho selezionato ben 10 prodotti da non farti scappare in questa duplice occasione di risparmio.
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Robot disponibile a soli 484 euro invece di 549 euro.
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 15000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, lavaggio con acqua calda a 75 ℃, Ultrasottile 81 mm, Nero
Epson Workforce WF-2960DWF disponibile a soli 80,65 euro invece di 99 euro.
Epson Workforce WF-2960DWF Stampante Multifunzione A4 a getto d'inchiostro (Stampa Fronte Retro, Scansione, Copia, Fax) Display Touch Screen 6.1”, ADF, WiFi, Ethernet, Stampa da mobile, AirPrint,
Google Pixel Watch 3 disponibile a soli 315 euro invece di 399 euro.
Google Pixel Watch 3 (45 mm) - Cassa in alluminio grigio opaco - Cinturino grigio verde - Wi-Fi
Lenovo Tab disponibile a soli 104,00 euro invece di 149,00 euro.
Lenovo Tab, Display 10.1" FHD, Processore Mediatek Helio G85, RAM 4GB, Memoria 128GB, WiFi 6, Tablet Android 14, Clear Case incluso - Polar Blue
LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr disponibile a soli 375,98 euro invece di 459,99 euro.
Dreame H15 Pro disponibile a soli 434,99 euro invece di 479 euro.
DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21 kPa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
POCO M7 Pro 5G disponibile a soli 184,90 euro invece di 239,90 euro.
POCO M7 Pro 5G Smartphone, 12+256GB, Argento, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)
Rowenta X-PERT 6.60 Essential disponibile a soli 94,99 euro invece di 132,99 euro.
Rowenta X-PERT 6.60 Essential Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco Multisuperficie, Autonomia 45 Min, Luci LED,RH6838
Oral-B iO 6N disponibile a soli 104,98 euro invece di 240 euro.
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 2 Testine Di Ricambio, Custodia Da Viaggio + 1 Dentifricio Oral-B Advanced Rigenera Smalto, Pulizia Denti Efficace
Philips Airfryer Serie 2000 disponibile a soli 74,99 euro invece di 109,99 euro.