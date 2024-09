Amazon Fire TV: class action e violazione di brevetti

Amazon deve fronteggiare due accuse da parte di un consumatore statunitense e di Nokia. Presso il tribunale di Washington è stata depositata una denuncia contro l’azienda di Seattle per aver mostrato prezzi falsi delle Fire TV Serie 4. Un tribunale in Germania ha invece stabilito la violazione di alcuni brevetti dell’azienda finlandese utilizzate in smart TV e Fire TV Stick 4K.

Prezzi ingannevoli

Sul sito statunitense di Amazon viene mostrato il prezzo di listino (barrato) per evidenziare la percentuale di sconto applicata durante il periodo di un’offerta. Un consumatore ha acquistato la smart TV Fire TV Serie 4 da 50 pollici a febbraio, pagando 299,99 dollari, invece di 449,99 dollari. Nella pagina era indicato che si trattava di un’offerta di durata limitata.

Amazon specifica che il prezzo di listino viene mostrato se è pari o superiore a quello applicato almeno negli ultimi 90 giorni. Nel denuncia è scritto che il prezzo di listino mostrato era più alto di quello applicato nei mesi precedenti. In pratica, l’azienda di Seattle avrebbe incrementato il prezzo per far credere che lo sconto fosse maggiore. Secondo la denuncia, Amazon ha ingannato i consumatori, violando il Consumer Protection Act.

Lo studio legale che ha presentato la denuncia chiede al giudice di approvare lo status di class action e di imporre un risarcimento danni.

Violazione dei brevetti

Un tribunale tedesco ha stabilito la violazione di alcuni brevetti di Nokia. Amazon ha utilizzato tecnologie di compressione video in smart TV Fire TV e in Fire TV Stick 4K, senza pagare le royalties all’azienda finlandese.

Oltre che in Germania, Nokia ha presentato denunce anche in India, Regno Unito e Stati Uniti. Amazon afferma che la somma richiesta per i brevetti è troppo elevata. In base alla decisione del tribunale, Nokia può chiedere il blocco della vendita dei dispositivi.