Amazon Fire TV Cube, -42%: ghiotto assaggio di Prime Day

C’era un solo elemento a frenare l’imporsi della Fire TV Cube, ossia la versione “cubo” di quello che è il dongle Fire TV Stick della produzione Amazon: il prezzo. Pur se in apparenza paritetico alle Fire TV Stick, infatti, il Cube costava di più e non ha mai saputo realmente mettere in evidenza i propri vantaggi rispetto alle chiavette. Tuttavia tale differenza c’è eccome e oggi, grazie all’offerta che anticipa il Prime Day 2022, è un valore distintivo che potrà meglio farsi apprezzare.

Partiamo dal prezzo, anzitutto: 69,99 euro invece di 119,99 euro, ossia un taglio netto del 42% che porta il Cube al miglior prezzo di sempre. L’offerta ha però un limite chiaro: il prezzo tornerà quello tradizionale già nel giro di due giorni (ossia al termine del Prime Day) e comunque varrà soltanto fino all’esaurimento delle scorte disponibili. Impossibile dunque prevedere quanto possa durare l’offerta e chi fosse interessato deve approfittarne subito per evitare di restare invischiato nella corsa agli acquisti che si registrerà tra il 12 ed il 13 luglio.

La scelta sulla Fire TV Cube è ben motivata dalle specifiche del dispositivo, estremamente superiori rispetto a quelle delle Fire TV Stick. La maggior potenza del chip, anzitutto, è ciò che meglio può supportare la gestione dei video 4K e sa rendere il menu molto più reattivo e rapido. 16GB di memoria interna, 2GB di RAM, processore Hexa-core, Bluetooth 5.0 per l’associazione con altoparlanti, cuffie e controller di gioco: un Cube che sa eccome fare la differenza, insomma, e che può essere utilizzato su app quali Netflix, Prime Video, DAZN, YouTube, Disney+ e molte altre ancora.

L’offerta è una esclusiva per gli abbonati Amazon Prime. Chi non fosse abbonato, tuttavia, può approfittarne comunque perché iscrivendosi oggi stesso ad Amazon Prime è possibile approfittare del primo mese gratuito (potendo effettuare la cancellazione in seguito senza alcun costo) e da domani si avranno le porte aperte a migliaia di offerte sui molti prodotti coinvolti dalla pioggia di sconti del Prime Day. Oggi è un ottimo giorno per iscriversi, insomma, ed intascare così sconti fin dallo scoccare della mezzanotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.