Amazon Fire TV Serie 4 ossia 50" di spettacolo in 4K a meno di 400€

Amazon Fire TV Serie 4 è un televisore di ultima generazione a cui dire cento sì. Stai cercando un dispositivo perfetto per il salotto con prezzo competitivo ma senza compromessi? Ecco il modello da 50 pollici che non lascia niente al caso, ma anzi, è perfetto così com’è. Lo sconto del 37% su Amazon non è da ignorare, collegati al volo per acquistarlo con soli 379,99 euro invece di 599,99 euro e fare il tuo piccolo affare.

Un televisore nuovo di zecca come Amazon Fire TV Serie 4

Sono tra gli ultimi approdati sul mercato e sono anche degli ottimi modelli su cui fare affidamento per goderti televisione e streaming in tutta comodità sul divano. Amazon Fire TV Serie 4 è un televisore che punta al massimo sull’esperienza e, infatti, avendone uno in casa non rinunci a un bel niente. Non solo contenuti multimediali ma anche gaming hub grazie a servizi come Amazon Luna che ti consentono di giocare senza avere una console a disposizione.

Con pannello da 50 pollici in risoluzione 4K UHD hai una visione magistrale di qualunque contenuto. I colori sono brillanti, e le immagini così dettagliate da notare anche minuzie che prima erano una speranza. Con l’aiuto dell’HDR 10 e HLG anche luminosità e contrasto offrono il meglio di sé. Il sistema operativo è ovviamente Fire TV, il medesimo che trovi sulle TV Stick di Amazon, con cui hai applicazioni, store e accesso rapido non solo ai servizi più famosi ma anche ad Amazon Alexa. Usa il bottone azzurro sul telecomando per poter chiamare all’attenzione l’assistente e gestire casa oppure chiederle aiuto per la ricerca di contenuti. Per ultimo, ma non per importanza, neanche l’audio viene lasciato da parte con un sistema di speaker che offrono immersività e potenza.

A soli 379,99 euro su Amazon, il magico televisore Amazon Fire TV Serie 4 da 50 pollici è quello da acquistare ad occhi chiusi con sconto del 37%.