Amazon Fire TV Serie Omni QLED spettacolare in 55" e qualità 4K (-43%)

Amazon Fire TV Serie Omni QLED, tutti i dettagli su questo modello

Sono arrivati da pochissimo sul mercato i nuovi televisori firmati da Amazon. Amazon Fire TV Serie Omni QLED, per l’appunto, è uno di questi. Il modello da 55 pollici è ideale per qualsiasi salotto e con il suo design rende la visione ancora più ampia. Infatti ha dei bordi così sottili da scomparire alla vista e rendere l’aria di visione vasta e ricca di caratteristiche.

Il pannello QLED ha una risoluzione 4K Ultra HD che però viene arricchita da tecnologie accessorie come l’HDR 10+ Adaptive e il Dolby Vision IQ con cui ogni dettaglio viene reso noto, i colori diventano brillanti e le scene ancora più mozzafiato. Una caratteristica da non sottovalutare è il local dimming per la retroilluminazione. Anche l’audio fa scintille con un sistema audio di ottima qualità a cui puoi abbinare eventuali soundbar e casse attraverso il Bluetooth o la porta eARC.

Questo televisore è molto più che intelligente. Amazon Alexa è al tuo servizio per poter trovare contenuti, riprodurre brani ma anche gestire le impostazioni della tua casa. Il sistema operativo Fire è ricco di impostazioni e di app per lo streaming. Scarica tutte quelle che ami e accedi ad una home con contenuti in primo piano già pronti per la riproduzione.

Con la modalità Ambiente, il televisore diventa un quadro quando è in standbye.

