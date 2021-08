Amazon Fire TV Stick Lite: oggi a soli 19,99 euro (OCCASIONE)

Se vuoi trasformare il tuo televisore in una Smart TV, ma senza spendere chissà quale cifra, sei nel posto giusto: oggi puoi trovare il Fire TV Stick Lite proposto con un forte sconto su Amazon, con prezzo ridotto del 33% rispetto al listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita per gli abbonati Prime.

33% di sconto sul Fire TV Stick Lite di Amazon

Il dispositivo non ha bisogno di presentazioni: si inserisce nella porta HDMI, si connette alla rete WiFi e dà subito accesso a tutti i contenuti delle piattaforme di streaming più celebri con supporto alla risoluzione Full HD: Netflix, Disney+, YouTube, DAZN, NOW, TIMVision, Rai Play e ovviamente Prime Video (solo per fare alcuni esempi). In dotazione anche il telecomando con Alexa in grado di interpretare i comandi vocali. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Nell'immagine qui sopra il contenuto della confezione (il cavo USB serve per alimentare Fire TV Stick Lite, le due batterie AAA per il telecomando). Oggi hai la possibilità di acquistare il prodotto al prezzo di soli 19,99 euro, ma l'offerta di Amazon è limitata nel tempo: approfittane prima che torni a 29,99 euro come da listino. Se non ti accontenti del Full HD, anche la versione 4K è in sconto.