Tagli in casa Amazon: chiusa la divisione Halo

Amazon ha annunciato la chiusura della divisione Halo specializzata nella realizzazione di prodotti dedicati al fitness e al benessere, come gli smartband View e Band o lo sleep tracker Rise. A renderlo noto è un comunicato ufficiale che fa riferimento a una decisione molto difficile e alla volontà di riconoscere un rimborso completo a coloro che li hanno acquistati negli ultimi dodici mesi o che hanno sottoscritto un servizio a pagamento.

Niente più Halo: Amazon ha annunciato la chiusura

Il supporto ai dispositivi fin qui commercializzati sarà interrotto per sempre in data 31 luglio 2023. Potranno poi essere restituiti attraverso il Recycling Program messo in campo dal gruppo, senza alcuna spesa per il cliente. I possessori sono inoltre invitati a scaricare i dati che li interessano entro la scadenza.

A partire dall’1 agosto 2023, i dispositivi Amazon Halo e l’applicazione Amazon Halo non funzioneranno più.

La chiusura di Halo, brand introdotto solo nel 2020, porterà inoltre al taglio del personale, con ulteriori licenziamenti per il gruppo. Gli interessati riceveranno una buonuscita e il supporto necessario nella ricerca di una nuova occupazione.

Amazon fa riferimento alla propria propensione alla sperimentazione. A farne le spese, sebbene con la prospettiva di un rimborso completo, sono però i clienti, che hanno riposto la loro fiducia nei prodotti commercializzati e nel brand, salvo poi trovarsi abbandonati come esito di una decisione presa e comunicata all’improvviso.

In Amazon, pensiamo in grande, sperimentiamo e investiamo su nuove idee come Amazon Halo, come parte dell’impegno per stupire i clienti. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito, ma abbiamo preso la difficile decisione di interrompere il supporto ad Amazon Halo, con effetto dal 31 luglio 2023.

La notizia è giunta nelle stesse ore che hanno visto circolare e trapelare documenti a proposito di un nuovo round di licenziamenti, con impatto in primis sulle divisioni HR e cloud.