Halo View è il nuovo smartband Amazon

Se Halo era stato il primo esperimento wearable di Amazon, con un braccialetto estremamente discreto per interagire con un'app di tracciamento, Halo View evolve la specie in un vero e proprio smartband. La finalità è chiara: accompagnare l'utente durante la propria giornata e le proprie attività sportive, i propri spostamenti e la propria quotidianità.

Amazon Halo View

79,99 dollari e disponibilità entro la fine dell'anno.

Design essenziale, sviluppato attorno ai canoni standard del mondo smartband, ma con una maggior ricchezza rispetto alla prima generazione grazie alle informazioni possibili tramite il display. L'interazione con l'app è essenziale per fruire di tutti i servizi pensati per il progetto, il cui focus è fortemente incentrato su salute, nutrizione, attività fisica e fitness.

La precedente generazione non era sbarcata in Europa e non è chiaro quando e se il nuovo Halo View potrà invece giungere anche in Italia. Il prezzo è impegnativo, soprattutto rispetto ad altri smartband, ma le funzionalità che potrebbe mettere in campo grazie all'interazione con il resto della gamma basata su Alexa è qualcosa che potrebbe esprimere valore ulteriore.