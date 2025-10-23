Amazon lancia Help Me Decide, l'AI che consiglia cosa comprare

L’ultima novità di Amazon si chiama “Help Me Decide” (“Aiutami a decidere”), e il nome è già un programma. Non “Aiutami a riflettere” o “Dammi più informazioni”, ma proprio “decidere”. Come se l’indecisione fosse il problema, non la mancanza di soldi o lo spazio inesistente in casa.

La nuova funzione è l’ultima aggiunta all’arsenale sempre più sofisticato di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che Amazon sta implementando per trasformare lo shopping online in un’esperienza talmente personalizzata da far sembrare le commesse insistenti dei negozi fisici delle dilettanti allo sbaraglio.

L’anno scorso, infatti, ha aggiunto Rufus, l’assistente che risponde alle domande sui prodotti e a settembre è arrivato Lens Live, che permette di puntare la fotocamera del telefono su qualsiasi oggetto intorno e ottenere suggerimenti sui prodotti disponibili su Amazon.

Amazon lancia la funzione AI “Help Me Decide”, come funziona

“Help Me Decide” tiene traccia delle proprie ricerche, della cronologia di navigazione e degli acquisti passati su Amazon, e usa questi dati per suggerire prodotti “perfetti” per noi…

Amazon fa un esempio: Si sta cercando una tenda da campeggio, dopo aver guardato sacchi a pelo per quattro persone, fornelli da campo, e aver comprato degli scarponi da campeggio. L’AI mette insieme tutte queste informazioni e tira le somme: “Questa persona sta pianificando un’escursione con la famiglia“. Ed ecco che suggerisce una tenda calda per quattro persone adatta a tutte le stagioni.

L’algoritmo non si limita a dire “ecco una tenda”, ma costruisce una narrativa intorno ai propri bisogni, trasforma le azioni passate in una profezia che si auto-avvera. Chi acquista una pietra refrattaria per la pizza, deve aver bisogno sicuramente di una pala per infornare, della spazzola per la pulizia, del termometro da forno, ecc.

Lo strumento inizialmente rimane nella fascia di prezzo che si visualizza in quel momento, ma può anche suggerire articoli più economici o più costosi se si sceglie di vedere più opzioni.

Dove appare il pulsante “Help Me Decide”

Il pulsante non è sempre visibile. Amazon dice che apparirà dopo che un utente avrà consultato molti annunci simili . In pratica, quando l’algoritmo rileva che si sta esitando e si sta scivolando pericolosamente verso il territorio del “ci penso” o peggio del “lo compro altrove”. È anche nascosto sotto l’opzione “Continua a cercare” nella parte superiore della homepage.

Daniel Lloyd, vicepresidente della personalizzazione di Amazon, ha dichiarato che “Help Me Decide” fa risparmiare tempo utilizzando l’intelligenza artificiale per fornire consigli sui prodotti su misura per le proprie esigenze dopo aver consultato diversi articoli simili. È la stessa retorica che usano i politici: trasformare un obiettivo aziendale in un beneficio per il consumatore.

Roll out

“Help Me Decide” al momento è disponibile solo per i consumatori negli Stati Uniti sull’app Amazon Shopping per iOS e Android e sul web. Ma sicuramente arriverà anche in Italia come è già accaduto con Rufus.

Lo strumento usa modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) insieme a Bedrock (il servizio di app di intelligenza artificiale generativa di AWS), OpenSearch per la ricerca, e SageMaker per le raccomandazioni.