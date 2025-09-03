Amazon lancia Lens Live, un nuovo strumento di shopping AI

Amazon ha appena lanciato Lens Live, una nuova funzione AI per la ricerca visiva. Non si tratta di scattare una foto o caricare un’immagine, basta puntare lo smartphone verso un oggetto nel mondo reale per vedere apparire, in tempo reale, una selezione di prodotti simili disponibili su Amazon.

Un carosello interattivo compare nella parte inferiore dello schermo, pronto a trasformare ogni vetrina, scaffale o post social in un’occasione d’acquisto.

Amazon rivoluziona lo shopping con Lens Live, come funziona

Lens Live non sostituisce Amazon Lens, ma lo potenzia con una componente live e una marcia in più: l’integrazione con Rufus, l’assistente AI per lo shopping.

Rufus, per chi ancora non lo conoscesse, fornisce sintesi dettagliate dei prodotti, suggerisce domande da porre e aiuta a capire se un articolo è davvero quello giusto. Il tutto mentre si esplora visivamente il mondo attorno. La tecnologia si basa su Amazon SageMaker e OpenSearch, che permettono di gestire modelli di machine learning su larga scala e offrire risposte rapide e pertinenti.

Toccare, scegliere, acquistare: tutto in un gesto

Durante l’utilizzo, basta toccare l’oggetto inquadrato per attivare la funzione. Se il prodotto piace, si può aggiungere al carrello con l’icona “+” o salvarlo nella lista dei desideri con il cuore. Lens Live si adatta perfettamente alle abitudini degli utenti, come il confronto dei prezzi nei negozi fisici, offrendo un’alternativa immediata e spesso più conveniente.

Disponibilità e roll out

La funzione è disponibile da oggi sull’app Amazon Shopping per iOS, inizialmente per decine di milioni di utenti negli Stati Uniti. Amazon non ha ancora confermato se Lens Live arriverà anche in altri mercati, ma l’espansione sembra solo questione di tempo.