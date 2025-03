Amazon: i dispositivi Echo potrebbero chiamarsi Alexa

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Amazon sta testando un cambio di nome per i suoi smart speaker e display intelligenti, dallo storico Echo ad Alexa, che è anche il nome dell’assistente vocale.

Amazon testa il nome Alexa per i dispositivi Echo

Alcuni utenti hanno infatti notato delle variazioni nelle pagine prodotto di Amazon, dove i nomi degli smart speaker e display intelligenti Echo appaiono ora preceduti dal nome dell’assistente vocale. In particolare, alcune pagine di Amazon.com mostrano il display intelligente Echo Show 5 rinominato in Alexa Show 5, affiancato da nuove denominazioni come Alexa Show 15, Alexa Show 10, Alexa Show 8 e Alexa Spot.

La redazione di The Verge, che per prima ha segnalato la cosa, ha interpellato Amazon per cercare di vederci più chiaro. La risposta non è tardata ad arrivare. Lauren Raemhild, portavoce del colosso del commercio elettronico, ha spiegato che Amazon sta conducendo dei test peer comprendere meglio come i clienti cercano i dispositivi Echo, ma ha sottolineato che ciò non implica necessariamente che ci sarà un cambio di nome.

Da tenere presente che gli smart speaker e i display intelligenti di Amazon si chiamano Echo fin dal lancio del primo device avvenuto nel 2014, con Alexa come nome dell’assistente vocale di bordo.

Alexa fornisce la funzione principale degli smart speaker, con il controllo vocale che è il sistema principe con cui interagirvi.

Tuttavia, la popolarità di Alexa, probabilmente dettata dal fatto che quel nome viene pronunciato più volte al giorno quando si ha uno di questi gadget, ha portato le persone a riferirsi ai device Echo come Alexa nonostante il prodotto sia effettivamente chiamato in altra maniera.