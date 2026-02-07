Amazon impone i prezzi: multa di 59 milioni di euro

Il Bundeskartellamt della Germania ha vietato ad Amazon di utilizzare meccanismi di controllo dei prezzi per i venditori di terze parti. Secondo l’autorità antitrust, l’azienda di Seattle elimina o nasconde dal Marketplace tedesco i prodotti con prezzi superiori ad una determinata soglia. Per questa pratica anticoncorrenziale è stata inflitta una sanzione temporanea di 59 milioni di euro. Amazon ha comunicato che presenterà appello.

Tre meccanismi di controllo dei prezzi

In Germania e in altri paesi in cui è presente, Amazon vende direttamente i suoi prodotti in concorrenza con quelli di terze parti. Circa il 60% delle vendite proviene dal Marketplace. I prezzi dei prodotti vengono stabiliti dai venditori, ma sono soggetti ad alcuni vincoli, come ha verificato l’autorità antitrust tedesca.

Verrebbero in particolare utilizzati tre meccanismi di controllo dei prezzi. Se il prezzo applicato dal venditore è significativamente superiore ad un valore calcolato con un modello statistico, Amazon deduce che si tratti di un errore, quindi il prodotto viene eliminato dal Marketplace.

Se invece il prezzo applicato dal venditore è superiore ad un valore calcolato con un modello statistico, Amazon deduce che è troppo alto, quindi il prodotto non viene mostrato nel Buy Box (in pratica viene ridotta la visibilità). Infine, se il prezzo è superiore al prezzo più basso applicato da un concorrente esterno, Amazon deduce che non è competitivo, quindi il prodotto non viene mostrato nel Buy Box.

Ovviamente l’eliminazione del prodotto e l’inserimento nelle sezioni “Altri venditori su Amazon” o “Vedi tutte le opzioni di acquisto” comportano un netto calo delle vendite e dei guadagni. L’autorità afferma inoltre che questi meccanismi sono anche poco trasparenti. I venditori non sanno come viene determinata la soglia di prezzo, né quando i prodotti verranno eliminati o nascosti sul Marketplace.

Amazon avrebbe pertanto violato il German Competition Act e l’art. 102 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). L’autorità tedesca ha ordinato ad Amazon di non usare più tali meccanismi di controllo dei prezzi e inflitto una sanzione di 59 milioni di euro. Questa somma è provvisoria e potrebbe aumentare al termine del procedimento antitrust.

Amazon ha comunicato che presenterà appello contro la decisione (può farlo entro un mese) e che non apporterà nessun cambiamento al Marketplace.