 Amazon e importazioni dalla Cina: indagine e sequestri in Italia
Sotto la lente di ingrandimento le importazioni dalla Cina da parte di Amazon: migliaia di prodotti sequestrati in un centro bergamasco.
Business
Daniel Nyoka, Unsplash

Le importazioni di Amazon dalla Cina sono finite sotto la lente di ingrandimento delle autorità, in Italia. A scriverlo è Reuters, dopo aver visionato un documento del tribunale e citando quanto riferito da tre fonti ritenute a conoscenza del caso. L’operazione fa parte di un’indagine in corso su presunte frodi doganali e fiscali.

Amazon e le importazioni dalla Cina

Nella giornata di lunedì, decine di agenti della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa 5.000 prodotti presso il centro logistico di Cividate al Piano, in provincia di Bergamo. Inoltre, nella sede centrale di Milano sono state prelevate apparecchiature informatiche ed è stato identificato il manager responsabile della movimentazione della merce.

Il sospetto, stando a quanto riporta l’agenzia, è che l’azienda possa aver agito come un cavallo di Troia introducendo nel nostro paese articoli provenienti dalla Cina, senza pagare tasse e dazi. Il danno per le casse dello Stato potrebbe ammontare a centinaia di milioni di euro e non è escluso che lo stesso modello possa essere stato replicato in altri paesi europei. È molto probabile che indagini simili possano essere avviate nell’intero territorio Ue.

Amazon non ha fornito alcun commento sull’accaduto, limitandosi a dichiararsi impegnata a rispettare tutte le leggi fiscali applicabili e di collaborare pienamente con tutte le autorità competenti. Aggiorneremo questo articolo nel caso in cui dovesse rendersi disponibile un comunicato ufficiale.

I prodotti sequestrati

L’indagine è nata da quella che ha portato ad accusare il gruppo di evasione fiscale per 1,2 miliardi di euro. Tra gli articoli sequestrati nel centro bergamasco ci sono giocattoli, custodie per telefoni cellulari, friggitrici ad aria, penne e piccole forbici.

Il sospetto è che l’azienda li abbia importati dall’Asia in Europa, poi fatti entrare nel nostro paese attraverso canali non ufficiali, prima di metterli in vendita sull’e-commerce. Uno schema che potrebbe aver coinvolto decine di aziende italiane, dietro le quali si nasconderebbero in realtà società cinesi.

Fonte: Reuters

Pubblicato il 25 nov 2025

Cristiano Ghidotti
25 nov 2025
