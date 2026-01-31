Amazon investirà 50 miliardi di dollari in OpenAI?

Secondo le fonti del Wall Street Journal, Amazon potrebbe investire 50 miliardi di dollari in OpenAI. Andy Jassy (CEO di Amazon) avrebbe già avviato discussioni con Sam Altman (CEO di OpenAI), ma non sono noti i dettagli sull’eventuale accordo. Jensen Huang (CEO di NVIDIA) ha invece smentito le voci sulla sospensione della partnership annunciata a fine settembre 2025.

Intreccio di accordi tra aziende AI

Dopo aver completato la trasformazione in Public Benefit Corporation, l’obiettivo di Sam Altman è portare OpenAI in Borsa. Una IPO è prevista entro fine 2026, quindi il CEO è continuamente alla ricerca del capitale necessario per costruire nuovi data center e incrementare la valutazione di mercato dell’azienda. Con un nuovo round di investimenti dovrebbe arrivare a circa 830 miliardi di dollari.

Stavolta il principale “contribuente” potrebbe essere Amazon. Secondo le fonti del Wall Street Journal, l’azienda di Seattle sgancerà fino a 50 miliardi di dollari. In realtà, la somma realmente investita sarà inferiore, in quanto OpenAI spenderà 38 miliardi di dollari per l’uso delle risorse cloud di AWS.

L’eventuale accordo tra Amazon e OpenAI sarebbe piuttosto inusuale, considerato che l’azienda di Seattle è il principale investitore di Anthropic, concorrente della startup guidata da Altman. Anthropic ha a sua volta sottoscritto accordi con Google (che sviluppa Gemini) e Microsoft (che sviluppa Copilot).

Questo intreccio di accordi sembra un’enorme partita di giro, in cui i soldi che escono dalla parta rientrano dalla finestra. L’unica certezza è che gli investimenti in tecnologie AI vengono pagati dai dipendenti. Proprio Amazon ha recentemente annunciato l’ennesima riduzione della forza lavoro.

Sempre il WSJ aveva riportato che NVIDIA non intendeva più rispettare l’accordo sottoscritto con OpenAI a fine settembre 2025. Il CEO Jensen Huang avrebbe evidenziato i rischi dovuti ai concorrenti, tra cui Google e Anthropic. Durante un incontro con i giornalisti a Taipei ha confermato l’investimento, ma la somma non sarà quella anticipata (l’accordo non era vincolante).