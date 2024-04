Amazon Kindle 2022: 85€ per un contenitore infinito di libri

C’è chi ama ancora leggere un libro sfogliando i fogli di carta e lasciatemelo dire, è indubbiamente qualcosa di imbattibile e insuperabile, ma con l’era digitale e la continua ricerca di un modo per aiutare l’ambiente anche la lettura è cambiata radicalmente. Da anni, con l’arrivo degli e-reader, si è aperta la possibilità di accedere a migliaia di libri sfruttando un solo dispositivo. Tra i modelli più apprezzati, avrete sicuramente sentito parlare almeno una volta dei Kindle di Amazon che oggi sono in offerta sull’omonimo sito di e-commerce. Il suo prezzo di listino di 99,99 euro scende a quota 85,99 euro grazie allo sconto piccolo, ma importante del 14%. Non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma è pur sempre un ribasso importante per un prodotto che di solito è difficile vedere in promozione.

Amazon Kindle 2022: migliaia di libri in un solo ottimo dispositivo

Questa nuova versione del Kindle è il modello più leggero, compatto e definito mai creato. Ciò che spicca maggiormente è uno schermo ad alta risoluzione da ben 300 ppi che assicura testi, ma anche immagini nitide e facilmente leggibili. Questo stesso schermo è antiriflesso pertanto potrete leggere qualsiasi libro come se lo steste leggendo su carta stampata. Potrete anche regolare la luce frontale e impostate la modalità scura per leggere senza rischio di affaticare la vista in qualsiasi momento della giornata e ovunque voi siate.

Il dispositivo non presenta nessuna funzione extra se non quella di leggere libri, quindi non avrete problemi di notifiche o e-mail provenienti da altre applicazioni. In questo modo è migliorata anche l’autonomia della batteria che con una sola ricarica dura fino a 6 settimane grazie al caricabatterie USB-C. Migliorata e aumentata anche la capacità di archiviazione, con ben 16GB potrete archiviare migliaia di libri, senza dimenticare della possibilità di usufruire Kindle Unlimited.

Cosa state aspettando? Questo è l’ultimo modello dell’e-reader Kindle di Amazon che adesso offre la migliore esperienza di lettura possibile con uno schermo ad alta risoluzione, una durata della batteria eccezionale e un design sostenibile. Grazie alla promozione in corso, oggi è possibile acquistare questo dispositivo al prezzo eccezionale di 85,99 euro, con uno sconto del 14% sul prezzo consigliato.