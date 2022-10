Il nuovo Kindle è su Amazon: scegli la tua versione

Trascorso poco più di un mese dall’annuncio, il nuovo Kindle è disponibile per l’acquisto su Amazon. L’eBook reader per eccellenza si rinnova, introducendo miglioramenti come un display ad altissima risoluzione e il supporto alla migliore delle tecnologie esistenti per la ricarica.

Il nuovo Kindle (2002): schermo 300 ppi e USB-C

Tra le specifiche tecniche trova infatti posto uno schermo 300 ppi antiriflesso da 6 pollici con illuminazione frontale regolabile, per un’esperienza di lettura senza compromessi in termini di nitidezza. C’è poi la porta USB-C per immagazzinare energia, anche se considerando i consumi estremamente contenuti la si utilizzerà ben poco. Completano il quadro i 16 GB di memoria interna in grado di archiviare migliaia di libri da portare sempre con sé e il modulo Wi-Fi dual band. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

A livello di design, le dimensioni sono pari a 157,8×108,6×8 millimetri, mentre il peso si attesta a 158 grammi. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di sostenibilità.

Il nuovo Kindle è progettato pensando alla sostenibilità e riporta la certificazione Climate Pledge Friendly. Infatti, il 90% del magnesio impiegato nella fabbricazione è riciclato e, perseguendo l’obiettivo di rendere l’imballaggio dei dispositivi Amazon 100% riciclabile entro il 2023, per la prima volta in assoluto, l’imballaggio dei dispositivi Kindle è riciclabile al 100% ed è anche realizzato con materiali a base di fibra di legno al 100% provenienti da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il nuovo Amazon Kindle al prezzo di 99,99 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà a casa tua.

Puoi scegliere tra due colorazioni, Nero e Blu, nelle versioni con o senza pubblicità. Eccole.

Per alcuni clienti idonei, l’acquisto del dispositivo porta con sé tre mesi gratis di abbonamento al servizio Kindle Unlimited dal prezzo mensile di 9,99 euro. Il suo catalogo include milioni di libri e altri contenuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.