Il nuovo Amazon Kindle: schermo 300 ppi e USB-C

Il lettore Amazon Kindle di nuova generazione è ufficiale e porta con sé novità significative rispetto ai modelli precedenti. C’è anzitutto uno schermo ad alta risoluzione (300 ppi) per un’esperienza ancora più soddisfacente. Inoltre, la ricarica USB-C costituisce un altro significativo passo in avanti per quanto riguarda l’usabilità. È già disponibile per l’acquisto in preordine, con la consegna garantita al day one del 12 ottobre.

Kindle, nuova generazione: l’eBook reader secondo Amazon

Tra le specifiche tecniche e le funzionalità inedite trovano posto una superficie antiriflesso per il display da 6 pollici, 16 GB di memoria interna per l’archiviazione dei contenuti, una batteria più capiente (autonomia fino a 6 settimane) e la modalità scura per non affaticare gli occhi. L’accesso allo store avviene tramite WiFi. Due le colorazioni previste: Nero e Blu.

Queste le dimensioni: 157,8×108,6×8 mm. Il peso si attesta invece a 158 grammi. Riportiamo di seguito il commento di Eric Saarnio, Vice President di Amazon Devices International.

Con un display ad alta risoluzione che offre una risoluzione tre volte maggiore rispetto alla generazione precedente di Kindle, ricarica USB-C, 16 GB di memoria e una luce frontale regolabile integrata, il nuovo Kindle ultraleggero è l’ultimo esempio di come continuiamo ad offrire ai nostri clienti funzionalità premium, anche per i nostri dispositivi entry-level.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di sostenibilità. Tra i materiali impiegati per la realizzazione figurano il 30-75% di plastica riciclata e il 90% di magnesio riciclato.

Il nuovo Kindle di Amazon è disponibile fin da subito in preordine con prezzi a partire da 99,99 euro per la versione sostenuta dalle pubblicità. Quella invece priva di advertising è acquistabile con una spesa pari a 109,99 euro.

