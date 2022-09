Scribe: non solo un Kindle, è qualcosa di più

Si chiama Kindle, ma la sua personalità è ben più forte di quella del resto della famiglia. Il nuovo dispositivo lanciato da Amazon andrà giudicato soltanto dopo averci posato il pennino sopra, ma fin da subito dimostra di avere ambizioni estremamente alte, spiccato carattere ed una grande forza.

La forza di Kindle Scribe è quella dell’innovazione: ci sono nuove porte a cui bussare, si apre un nuovo potenziale mercato tutto da esplorare.

Sarà il prezzo a creare una barriera di resistenza (369,99 euro lo portano quasi in competizione con i tablet) e dovrà essere la sua evidente forza ad abbatterla. Il nuovo Kindle, infatti, non è certo soltanto un lettore per ebook: il pennino in dotazione, infatti, trasforma la tavoletta in una superficie sulla quale poter scrivere e con la quale interagire.

Da dispositivo “only view” (con rare e scomode note digitate da tastiera virtuale), Kindle si trasforma in un foglio libero sul quale è la mano a poter tracciare note, frecce, cerchi, appunti, sottolineature e quant’altro. Lo schema dettato da margini e linee viene abbattuto avvicinando una volta di più l’ebook al cartaceo. Kindle aveva dimostrato di saper percorrere questa strada meglio e più rapidamente rispetto alla concorrenza, ma con Scribe mette in campo qualcosa di ulteriore: il pennino può restituire l’arte alla creatività, la mano alla fantasia, lo spazio all’occhio. Non ci si porrà più di fronte alle pagine come semplici comparse dell’esperienza di lettura, ma si diventa finalmente coprotagonisti dell’esperienza medesima.

We think Office docs on Kindle devices expand your reading experience – we’re proud to be partnering with Amazon to make Word docs great on Kindle.

I’ve played with the device and it’s terrific! Light to hold, easy on the eyes, and ink perf is great.

