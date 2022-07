Amazon Kindle Paperwhite: un'estate di piacere per meno di 100€

Il Kindle che garantisce il miglior rapporto qualità/prezzo di tutta la serie è in questo momento scontato del 32% e brilla sulla vetrina del Prime Day come grande occasione del momento in vista delle vacanze estive. Si tratta nella fattispecie del Kindle Paperwhite, nella versione che più di ogni altra (come segnalato più volte già in precedenza) può garantire la miglior esperienza di lettura al minor prezzo possibile.

Questo il prezzo: 94,99 euro, con un risparmio di ben 45 euro rispetto ai 139,99 euro di listino. In altre occasioni si era avvicinato ai 100 euro, ma non era mai sceso a livello odierno con un taglio che arriva ad essere praticamente pari ad un terzo del costo tradizionale.

Perché è la migliore delle opzioni

La versione è peculiare poiché prevede:

pubblicità: si tratta di annunci estremamente discreti e non fastidiosi, grazie ai quali è possibile ridurre il prezzo del dispositivo; 8GB di memoria, più che sufficienti per contenere ben più libri di quanti non potrai leggerne durante tutta l’estate.

Il display “paperwhite” è ideale per la lettura in ogni condizione di luminosità, mentre il formato è leggero e portatile per poterlo tenere in mano con semplicità. Resistente all’acqua (IPX8), ha un’autonomia che arriva a 10 settimane e rispetto alla generazione precedente consente di sfogliare le pagine in modo più rapido e reattivo.

Questo non è il migliore dei Kindle: il modello Oasis offre ancora opzioni in più, ma con un costo di almeno 80 euro aggiuntivi. Con il Paperwhite non si sbaglia, si risparmia e si è certi di avere il miglior rapporto qualità/prezzo dell’intera gamma.

Iscrivendosi a Kindle Unlimited è possibile avere anche 3 mesi di libri gratuiti, senza limiti. Un’estate intera di lettura gratis per immergersi nella lettura e risvegliarsi a settembre ritemprati. Niente male come idea. Qui su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.