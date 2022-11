Le riviste, in digitale, sono arrivate su Kindle

Non solo eBook, ma anche riviste digitali con Kindle Unlimited. È questa la novità annunciata oggi da Amazon per il proprio servizio, una sezione che offre la possibilità di leggere magazine e periodici, senza alcuna spesa aggiuntiva per gli abbonati. Tutti gli altri clienti possono invece acquistare le copie che desiderano.

Amazon Kindle accoglie oggi le riviste digitali

Per l’elenco delle uscite, costantemente aggiornato, è sufficiente visitare l’indirizzo amazon.it/riviste. Ci sono pubblicazioni per ogni categoria e per tutti i gusti: dalla moda all’architettura, dalla cucina alla scienza, fino a viaggi, sport, musica e molto altro. È il risultato della collaborazione tra la piattaforma di e-commerce e alcuni dei più importanti editori come Condé Nast, Hearst, Gruppo Mondadori e Sprea.

Riportiamo di seguito la lista completa delle riviste disponibili da oggi su Amazon.

Condé Nast: AD, Condé Nast Traveller, La Cucina Italiana, Vanity Fair Italia, Vogue Italia, GQ Italia, WIRED;

Hearst: Cosmopolitan Italia, Elle Decor Italia, Elle Weekly Italia, Esquire Italia, Gente, Marie Claire Italia, Marie Claire Maison Italia, Men’s Health Italia, Runners World Italia;

Gruppo Mondadori: Casabella, Chi, Focus, Focus Junior, Focus Pico, Focus Wild, Focus Storia, Giallozafferano, Grazie, Guida TV, ICON, INTERNI, PROMETEO, TV Sorrisi e Canzoni;

Sprea: App Journal, Argos, BBC Top Gear, Classic Rock, Ferro, Gatto Magazine, Hacker Journal, Il Fotografo, Il Fotografo Speciale, Il mio Cane, Il mio Cavallo, Il Mio Computer Idea, Le Grandi Glorie del Rock, Leggi Illustrate, Linux Pro, L’uncinetto di Giò, Mac Magazine, Nikon Photography, Officina del Vespista, Pollice verde, Professione Camionista, Prog, Roadbook, Ubuntu Facile, Vinile, Win Magazine.

Chi ancora non l’ha fatto, può accedere a Kindle Unlimited senza alcuna spesa: è sufficiente attivare subito i 30 giorni di prova gratuita per mettere alla prova il servizio. Se non soddisfatti, prima della scadenza sarà possibile cancellare il rinnovo senza costi.

