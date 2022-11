Amazon, settimana del Black Friday: ecco le date

Ci siamo, sta per arrivare la Settimana del Black Friday su Amazon. E, come da tradizione, sarà una settimana lunga. Oggi l’e-commerce ha svelato in via ufficiale le date: da venerdì 18 a lunedì 28 novembre.

Black Friday, la lunga Settimana su Amazon (18-28 novembre)

Tutte le migliori offerte e le promozioni saranno raccolte in una sezione dedicata dello store. Riporteremo le migliori anche su queste pagine, concentrandoci su quelle inerenti a sezioni come Informatica o Elettronica.

La giornata più calda sarà inevitabilmente quella di venerdì 25 novembre, ma attenzione anche al Cyber Monday del 28, che chiuderà la tornata di sconti utili a chi vorrà portarsi avanti con l’acquisto dei regali in vista della stagione natalizia (o più semplicemente togliersi uno sfizio).

Tra i prodotti più acquistati lo scorso anno quelli della linea Fire TV Stick, gli spazzolini elettrici e le immancabili pastiglie per lavastoviglie.

In vista dell’appuntamento, è già stato esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati. Tutti i dettagli nella pagina dedicata.

In occasione delle festività natalizie 2022, gli articoli restituibili spediti tra l’1 novembre e il 31 dicembre 2022 potrai effettuare il reso fino al 31 gennaio 2023.

Per chi ancora non l’ha fatto, il consiglio è di attivare subito i 30 giorni di prova gratuita dell’abbonamento Prime, così da poter beneficiare delle spedizioni gratuite su milioni di articoli. La sottoscrizione offre inoltre l’accesso al catalogo di contenuti in streaming sulla piattaforma Prime Video e agli oltre 100 milioni di brani disponibili su Amazon Music.

Per celebrare al meglio l’evento, Amazon ha annunciato l’apertura di una Gallery dedicata al Black Friday, un esclusivo spazio pop-up nel cuore di Milano. Rimarrà aperta dal 22 al 25 novembre, alla Rimessa dei Fiori di via San Carpoforo.