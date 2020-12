Amazon Kindle, ultima chiamata per Natale

Ordinare online, ottenere uno sconto e ricevere entro Natale: è ancora possibile? La risposta è “Amazon Kindle“, il dispositivo Amazon per la lettura digitale. L’offerta consta in uno sconto del 12% solo per queste ultime ore e per alcuni utenti la consegna avverrà ancora in tempo per il Natale. Non per tutti, però, quindi attenzione alla data indicata in fase d’acquisto. Se poi la consegna non è garantita, ci si potrà far perdonare promettendo 1 mese di lettura gratuita su milioni di libri: il regalo sarà presumibilmente gradito comunque, anzi, ancora di più.

Kindle Paperwhite, in offerta

L’offerta è attiva su uno dei modelli più diffusi di Amazon Kindle, ossia quel Kindle Paperwhite che ha alzato il livello sulla qualità dell’esperienza di lettura in ogni condizione di luminosità. Resistente all’acqua, con un display da 300 dpi, regolabile per poter essere letto anche sotto la diretta luce del sole, il Paperwhite è piccolo e leggero consentendo una facile lettura con una sola mano.

La versione proposta in offerta a 114,99 euro è quella solo-Wifi con 8GB di memoria interna e con annunci pubblicitari in pagina sul salvaschermo del dispositivo in stand-by. Un nuovo modo di leggere, che ha ormai coinvolto milioni di persone e che ha trasformato la lettura in digitale per restituire appieno il piacere della parola come fosse scritta con vero inchiostro su vera carta. Di quest’ultima manca l’esperienza tattile, ma i vantaggi ottenibili in cambio sono qualcosa che è facile scoprire molto rapidamente, libro dopo libro.

