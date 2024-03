Amazon la SCONTA subito: Tineco Floor One S7 Pro a 150€ in meno

Tineco Floor One S7 Pro per una casa pulita a zero sforzo. Un prodotto unico nel suo genere ora migliorato e perfetto per un utilizzo più che quotidiano. Aspira e lava i tuoi pavimenti, tu? Devi solo passarlo, il resto lo fa da solo con la sua tecnologia avanzata.

Collegati subito su Amazon dove con la festa delle Offerte di Primavera hai uno sconto del 19% che si traduce in 150€ in meno sul prezzo di listino. Portalo a casa con appena 649€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tineco Floor One S7 Pro, l’elettrodomestico del futuro oltre che dei sogni

Perché perdere tempo quando con una sola passata puoi avere i pavimenti di casa puliti e splendenti? Con Tineco Floor One S7 Pro non solo rimuovi polvere, briciole, capelli e peli di animali ma lavi anche i pavimenti. Il tutto in una sola passata.

Dotato di tecnologia avanzata e di intelligenza, con la sua modalità automatica rileva automaticamente la potenza da utilizzare per rendere i tuoi pavimenti come nuovi. Ha ben due contenitori: uno dedicato allo sporco e uno all’acqua pulita così sei sempre sicuro che pulisci nei migliori dei modi. La sua spazzola, poi, rimuove anche le macchie più ostinate.

Rispetto ai modelli precedenti, questo è stato migliorato per pulire più accuratamente negli angoli. In più ha una batteria con una carica da 40 minuti.

Una volta che hai finito, portalo alla sua postazione dove attivi la pulizia automatica e lo metti in carica per il giorno successivo.

Non perdere un secondo in più, Tineco Floor One S7 Pro è il sogno che si avvera. Portalo immediatamente a casa con 150€ di sconto da Amazon, tuo a soli 649€ ora.

