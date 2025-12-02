Amazon lancia la consegna in 30 minuti, come funziona

Amazon ha appena lanciato Amazon Now con consegne in 30 minuti, un vero record! Il test è partito lunedì 1 dicembre a Seattle e Philadelphia. Solo mezz’ora, il tempo che ci vuole per guardare un episodio di una serie su Netflix…

Consegna Amazon in mezz’ora grazie ai micro-magazzini ovunque

Il segreto per mantenere questa promessa folle è una rivoluzione logistica. Amazon non può fare affidamento solo sui suoi giganteschi magazzini in periferia, quelli grandi come città dove i robot si muovono come in un formicaio. Per consegnare in mezz’ora servono micro-centri di distribuzione piazzati direttamente nei quartieri residenziali e commerciali.

Piccole installazioni specializzate, nascoste tra negozi e uffici, cariche di prodotti essenziali pronti a partire al primo ordine. L’idea è ridurre al minimo la distanza tra il prodotto e il cliente, trasformando ogni quartiere in una ragnatela di mini-Amazon pronti a sputare fuori pacchi alla velocità della luce.

I mega-magazzini esisteranno ancora e continueranno a fare il loro lavoro per le spedizioni normali. Ma per le urgenze, Amazon sta costruendo una rete capillare di depositi direttamente in città.

Cosa si può ordinare (e quanto costa l’impazienza)

Il catalogo disponibile per la consegna in 30 minuti include migliaia di prodotti. Non roba strana o di nicchia, ma quello che serve davvero: latte, uova, frutta e verdura. Dentifricio, cosmetici, cibo per animali, pannolini. Articoli elettronici e farmaci da banco.

Ma l’impazienza ha un prezzo. I membri Prime, pagheranno 3,99 dollari di spese di spedizione per ordine. Un costo abbastanza ragionevole se considera che si evita uscire, guidare, parcheggiare, fare la fila. Per tutti gli altri invece, il prezzo sale a 13,99 dollari. E c’è un’altra piccola tassa. Se L’–l’ordine è sotto i 15 dollari, Amazon aggiunge 1,99 dollari extra.

Come funziona

Basta aprire l’app Amazon o il sito, e nelle zone coperte si vedrà un un’opzione chiamata “30-Minute Delivery” nella barra di navigazione. Probabilmente, quando e se arriverà in Italia, si chiamerà “Consegne in 30 minuti“. Si clicca, si apre il catalogo specifico, si ordina, e voilà. Il tracking in tempo reale mostra esattamente dove si trova il pacco mentre attraversa la città. È possibile anche lasciare una mancia al corriere. Non legalmente, certo, ma socialmente sì.

Le altre opzioni non spariscono

Per chi non ha fretta, le altre opzioni di consegna continuano a esistere. I membri Prime mantengono la consegna gratuita il giorno stesso sopra una certa soglia (29 euro), la consegna programmata, o quella classica del giorno dopo. Amazon Now è solo l’opzione per quando proprio, proprio, proprio non si può aspettare.

Per ora solo Seattle e Philadelphia hanno accesso a questo servizio. Ma se il test va bene, altre metropoli americane le seguiranno a ruota. E poi, perché no, l’Europa.