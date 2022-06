Amazon lancia Virtual Try-On: prova le scarpe in realtà aumentata

La corsa di Amazon per rendere l’esperienza di acquisto sulla sua piattaforma sempre più piacevole e conveniente è ormai una certezza. Due obiettivi confermati anche dal lancio di una nuova funzionalità che promette di migliorare di molto la scelta di un paio di scarpe piuttosto che un altro.

La nuova funzionalità, annunciata da Amazon il 9 giugno 2022, si chiama Virtual Try-On Shoes. Questa speciale tecnologia, che fa uso della realtà aumentata, permette di provare e indossare delle scarpe prima di acquistarle. In questo modo è possibile vedere come stanno indosso.

Muge Erdirik, presidente di Amazon Moda, si è detto entusiasta di questo ulteriore traguardo. La realtà virtuale applicata in questo campo è un modo per aumentare il livello di coinvolgimento negli acquisti degli utenti, così da fornire maggiore consapevolezza nella scelta di qualcosa che concerne molto estetica e gusto:

L’obiettivo di Amazon Fashion – ha spiegato Erdirik – è creare esperienze innovative che rendano lo shopping di moda online più facile e piacevole per i clienti. Siamo entusiasti di presentare Virtual Try-On for Shoes, in modo che i clienti possano provare migliaia di modelli di marchi che conoscono e amano a loro piacimento, ovunque si trovino. Non vediamo l’ora di ascoltare e imparare dal feedback dei clienti mentre continuiamo a migliorare l’esperienza ed espanderci a più marchi e stili.

Una notizia fortemente bullish per il titolo quotato in borsa di Amazon. Puoi investirci aprendo un conto su Freedom Finance. Questo Exchange permette a chiunque di negoziare i titoli nelle più grandi borse valori in America, Europa e Asia, alle migliori condizioni in Europa.

Amazon Virtual Try-On for Shoes: un po’ di metaverso non guasta mai

Chissà che un giorno anche Amazon deciderà di dedicare un luogo virtuale ai suoi clienti inaugurando il suo metaverso. Un’ipotesi più che plausibile visto che il business si sta riversando su questo settore ancora poco conosciuto ed esplorato.

Tuttavia, attualmente il colosso dello shopping online si è fermato alla realtà virtuale, ottimo traguardo per iniziare a far entrare nuove tecnologie in questo mondo speciale e parecchio frequentato. Stiamo parlando di un settore che ha avuto il suo picco di diffusione esponenziale durante la pandemia da Covid-19.

Amazon ha fatto sapere che, tutti coloro che utilizzando l’app Amazon su iOS, dopo aver selezionato un paio di scarpe, ora possono approfittare della funzione “Prova virtuale” nella pagina dei dettagli del prodotto. Puntando poi la fotocamera del dispositivo mobile verso i loro piedi vedranno come sta effettivamente indosso quel modello.

Non solo potranno valutare se quelle scarpe fanno al caso loro, ma scattando delle foto e pubblicandole sui social o inviandole agli amici, con il tasto condividi, potranno sapere il loro parere in merito.

Tanti marchi importanti stanno collaborando con questa funzionalità in AR

Sono diversi i marchi di scarpe che hanno deciso di collaborare con Amazon e la sua nuova funzionalità in realtà aumentata. New Balance, Adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste, Asics e Saucony sono tra i più importanti.

Di questi, proprio New Balance ha espresso la sua adesione all’iniziativa di Amazon. Condividendo l’attenzione ai dettagli e la volontà di migliorare l’esperienza d’acquisto del cliente, Melissa Vale, vicepresidente senior di New Balance, ha affermato:

L’innovazione e l’elevazione delle esperienze dei consumatori – ha spiegato Vale – sono al centro di New Balance. Siamo entusiasti di presentare la nostra selezione di calzature per Amazon con prova virtuale delle scarpe alla moda mentre continuiamo a cercare modi interessanti per coinvolgere la nostra base di clienti condivisa.

Puoi investire su Amazon acquistando il suo titolo. Un modo pratico e sicuro per farlo è scegliere Freedom Finance. Questo exchange offre le migliori soluzioni alle migliori condizioni per acquistare titoli nelle più importanti borse valori del mondo.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.