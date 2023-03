Amazon Linux 2023: nuova versione per Amazon EC2

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato la disponibilità di Amazon Linux 2023 (AL2023). Si tratta di una distribuzione ottimizzata per il cloud, in particolare per il servizio Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Le sue principali caratteristiche sono sicurezza, stabilità e prestazioni elevate per l’esecuzione di applicazioni cloud.

Amazon Linux 2023: novità e roadmap

Amazon Linux è stata introdotta per la prima volta nel 2010. Circa sette anni dopo è stata rilasciata la seconda versione. Amazon Linux 2022 (AL2022) è stata annunciata a novembre 2021, ma la versione finale non è mai arrivata. Amazon Linux 2023 (AL2023) è dunque la terza versione della distribuzione ottimizzata per Amazon EC2.

Come la precedente versione, anche AL2023 è basata su Fedora, ma non segue il suo ciclo di rilascio. La distribuzione di Amazon include componenti di Fedora 34, 35 e 36, alcuni dei quali sono stati modificati. Ci sono anche componenti derivati da CentOS Stream 9. Una differenza tra Amazon Linux e AL2023 è l’uso di DNF al posto di YUM come gestore dei pacchetti RPM (tutti open source).

La sicurezza è una delle caratteristiche principali di AL2023, quindi l’azienda di Seattle ha incluso SELinux, OpenSSL 3.0 e nuove policy di crittografia. Il file system root è XFS. I primi test dimostrano un netto incremento delle prestazioni rispetto ad Amazon Linux 2.

AL2023 riceverà supporto per cinque anni (primi due anni completo e successivi tre anni solo patch di sicurezza e bug fix). Gli aggiornamenti sono trimestrali. In base alla roadmap, la prossima versione AL2025 verrà rilasciata a marzo 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.