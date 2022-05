Amazon: i migliori articoli per la tua portabilità a prezzi bomba

Grazie ad Amazon puoi riuscire ad acquistare tutto ciò che ti serve comodamente da casa. Sul suo shop online trovi anche diversi articoli che è difficile trovare a quei prezzi in qualsiasi negozio fisico o in altri siti eCommerce.

Perciò, Amazon da sempre è un ottimo approdo per chi vuole acquistare il meglio al minor prezzo. In questo articolo vedremo 4 articoli, tra i più acquistati e apprezzati dagli utenti, che non possono mancare per la tua portabilità. Quando si è in viaggio, per lavoro o semplicemente per andare a fare la spesa, alcuni oggetti hi-tech sono indispensabili.

Stiamo parlando dei cavi di ricarica per smartphone e tablet. Quante volte capita di uscire di casa e una volta in auto e già per strada accorgersi che il livello della batteria del proprio dispositivo è davvero troppo basso! Grazie ad Aviwis Cavo USB C a soli 7,99 euro questo sarà solo un lontano ricordo.

Nella confezione troverai due robusti cavi in nylon intrecciato lunghi 2 metri USB Type C. Compatibili con la ricarica rapida, sono in grado di riportare in vita qualsiasi smartphone con porta Type C. Dovrai solo collegarlo a una ricarica da auto attaccata all’accendi sigari o alla porta USB in dotazione.

Se invece il tuo modello è un iPhone un po’ più datato, non preoccuparti. Su Amazon, tra i vari cavi disponibili, il più acquistato è il Raviad Cavo iPhone Lightning a soli 6,99 euro. Anche questo è in nylon intrecciato ed è addirittura certificato MFi.

Nella confezione troverai un cavo lightning per iPhone da un metro. La speciale tecnologia rende questo cavo molto resistente ed evita i fastidiosi grovigli che si creano con gli altri in plastica. Forte e flessibile, può essere utilizzato in qualsiasi condizione perché non teme l’usura.

Amazon: 2 soluzioni storage furbe per la portabilità

Quando si viaggia un’altra cosa importante è portare con sé tutte le informazioni personali, segrete e non, e necessarie. Lo storage è un elemento importantissimo per la portabilità. Oggi, tra l’altro, è possibile acquistare prodotti di questo tipo a prezzi davvero bassi. Amazon è un vero pozzo da questo punto di vista.

Vediamo quindi 2 soluzioni furbe tra le più acquistate e apprezzate dagli utenti che utilizzano regolarmente lo shop di Amazon. Questo è indice di qualità del prodotto e quindi potrete concludere il vostro acquisto serenamente e senza preoccupazioni.

La prima soluzione è una 2 in 1. Acquistando FinWish 128GB USB Type C a soli 12,59 euro, invece di 13,99 euro, avrai a disposizione una chiavetta sia USB che Type C da ben 128GB di memoria interna. La sua particolarità è proprio il fatto che può trasferire dati sia da/a smartphone, PC e Mac. Il design elegante e il pratico laccetto la rendono un simpatico portachiavi. Ricorda di attivare il codice coupon visibile sulla pagina per ricevere lo sconto.

La seconda soluzione, invece, è l’ottimo 2TB External Hard Drive Portable tuo a soli 35,99 euro, invece di 39,99 euro. Si tratta di un prezioso disco di archiviazione da 2TB di memoria interna. Scocca in alluminio per essere resistente a possibili urti e trasferimento dati velocissimo rendono questo prodotto economico una vera e propria occasione. Non dimenticarti di attivare il coupon visibile sulla pagina per ricevere lo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.