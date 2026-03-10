Amazon: ecco i monitor da non perdere tra le Offerte di Primavera

L’arrivo della bella stagione ha dato il via alla Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. È il primo evento dell’anno organizzato dall’e-commerce e dedicato allo shopping online, con sconti in ogni categoria di prodotto. Qui ci concentriamo sui monitor e ti proponiamo una Top 10 delle occasioni migliori.

Offerte di Primavera: i migliori monitor in sconto

Iniziamo con la promozione sul modello LG UltraGear 32GS75Q: diagonale da 32 pollici, pannello IPS, risoluzione 2560×1440 pixel e refresh rate da 180 Hz. Non gli manca davvero nulla per il gaming.

Ottimizzato per l’editing dei contenuti multimediali, ASUS ProArt PA278QV da 27 pollici è in offerta e rappresenta un’ottima occasione per molti, soprattutto per chi trascorre molto tempo alla scrivania.

Pannello 4K e diagonale ancora da 27 pollici per il BenQ PD2705U. È in sconto e farà felici tutti coloro attenti alla fedeltà della resa cromatica.

Il più economico della selezione è il KOORUI da 24 pollici che farà gola a molti: eccolo a prezzo stracciato con il suo pannello Full HD.

Segnaliamo anche un modello portatile in promozione: è ASUS ZenScreen MB166C da 15,6 pollici, ideale per affiancare un portatile in movimento.

Molto elegante HP 527sa da 27 pollici con superficie antiriflesso e altoparlanti integrati. Lo trovi in sconto e ti libera dall’ingombro degli speaker sulla scrivania.

Progettato per il gaming, Samsung Odyssey G3 da 24 pollici può essere tuo con un buon risparmio. È compatto, ma molto veloce con tempo di risposta ridotto a solo 1 ms.

Da un altro brand iconico arriva lo sconto di oggi su Lenovo Legion 27-15. Tra i punti di forza c’è il refresh rate che si spinge a 240 Hz per una fluidità senza compromessi.

Alziamo l’asticella con AOC CU34G2XPD che con i suoi 34 pollici e aspect ratio ultrawide garantisce un’esperienza immersiva. Eccolo in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera.

Chiudiamo con un mostro (in senso buono) è lo Z-Edge da 49 pollici con risoluzione 5120×1440 pixel, davvero unico. Lo trovi in forte sconto.

La Festa delle Offerte di Primavera ha appena avuto inizio su Amazon e proseguirà fino a lunedì 16 marzo. Dai un’occhiata alla vetrina dell’e-commerce dedicata all’evento per scoprire le migliori promozioni.