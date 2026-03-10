Amazon: ecco i monitor da non perdere tra le Offerte di Primavera

L’arrivo della bella stagione ha dato il via alla Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. È il primo evento dell’anno organizzato dall’e-commerce e dedicato allo shopping online, con sconti in ogni categoria di prodotto. Qui ci concentriamo sui monitor e ti proponiamo una Top 10 delle occasioni migliori.
Offerte di Primavera: i migliori monitor in sconto
Iniziamo con la promozione sul modello LG UltraGear 32GS75Q: diagonale da 32 pollici, pannello IPS, risoluzione 2560×1440 pixel e refresh rate da 180 Hz. Non gli manca davvero nulla per il gaming.
LG UltraGear 32GS75Q Monitor Gaming 32″ IPS QHD (2560×1440), 180Hz, 1ms (GtG), G-Sync Compatible, AMD FreeSync, HDR 400, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), DisplayPort 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero
Ottimizzato per l’editing dei contenuti multimediali, ASUS ProArt PA278QV da 27 pollici è in offerta e rappresenta un’ottima occasione per molti, soprattutto per chi trascorre molto tempo alla scrivania.
ASUS Proart Display Pa278Qv Professional Monitor, 27″ Ips, Wqhd 2560 X 1440, Nero Grigio
Pannello 4K e diagonale ancora da 27 pollici per il BenQ PD2705U. È in sconto e farà felici tutti coloro attenti alla fedeltà della resa cromatica.
BenQ PD2705U Monitor 27 Pollici 4K per Designer, IPS, Tecnologia AQCOLOR, 99% sRGB, 99% Rec. 709, Delta E ≤ 3, Calibrazione in Fabbrica, Uniformità, 65W USB-C, HDMI, DP, KVM, Compatibile con MacBook
Il più economico della selezione è il KOORUI da 24 pollici che farà gola a molti: eccolo a prezzo stracciato con il suo pannello Full HD.
KOORUI Monitor Gaming 24 Pollici,1920×1080 (FHD), Monitor Curvo 180Hz, IPS, 1ms Tempo di risposta, Pannello ultra Sottile, Inclinazione Regolabile, Supporta HDMI2.0/DP1.2
Segnaliamo anche un modello portatile in promozione: è ASUS ZenScreen MB166C da 15,6 pollici, ideale per affiancare un portatile in movimento.
ASUS ZenScreen Monitor Portatile 15.6” 1080P FHD (MB166C), da viaggio IPS USB-C, Anti-sfarfallio, Filtro Luce Blu, Smart Cover, Esterno per Laptop e Macbook
Molto elegante HP 527sa da 27 pollici con superficie antiriflesso e altoparlanti integrati. Lo trovi in sconto e ti libera dall’ingombro degli speaker sulla scrivania.
HP 527sa Monitor con Casse, Schermo da 27″ FHD IPS Antiriflesso, Tecnologia Eye Ease, Tempo Risposta 5 ms GtG Overdrive, Risoluzione 1920 x 1080, Software Display Center, HDMI, Bianco
Progettato per il gaming, Samsung Odyssey G3 da 24 pollici può essere tuo con un buon risparmio. È compatto, ma molto veloce con tempo di risposta ridotto a solo 1 ms.
Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24DG302), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 180 Hz, 1 ms, AMD FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode
Da un altro brand iconico arriva lo sconto di oggi su Lenovo Legion 27-15. Tra i punti di forza c’è il refresh rate che si spinge a 240 Hz per una fluidità senza compromessi.
Lenovo Legion 27-15 | 27″ Full HD WLED Gaming Monitor | 240Hz | 0.5 ms | 1xDP 1.4, 2xHDMI 2.1, 1xAudio 3.5mm | 3-IPS Panel | TÜV
Alziamo l’asticella con AOC CU34G2XPD che con i suoi 34 pollici e aspect ratio ultrawide garantisce un’esperienza immersiva. Eccolo in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera.
AOC Gaming CU34G2XPD Monitor curvo WQHD da 34 pollici, 180 Hz, VA veloce, GTG da 1 ms, FreeSync Premium, HDR400, supporto regolabile in altezza 3440×1440, HDMI, DisplayPort, hub USB
Chiudiamo con un mostro (in senso buono) è lo Z-Edge da 49 pollici con risoluzione 5120×1440 pixel, davvero unico. Lo trovi in forte sconto.
Z-Edge – Schermo per PC da gamer, curvo da 49 pollici, 144 Hz, IPS, DQHD 5120 x 1440, monitor da gioco 32:9, FreeSync, altezza/inclinazione regolabile, girevole, PIP/PBP, KVM, 10 Bit, 400cd/m², USB
La Festa delle Offerte di Primavera ha appena avuto inizio su Amazon e proseguirà fino a lunedì 16 marzo. Dai un’occhiata alla vetrina dell’e-commerce dedicata all’evento per scoprire le migliori promozioni.