 Amazon sta vendendo questo monitor gaming MSI a soli 89 euro
Non è un errore di prezzo, ma un'offerta a tempo: approfittane prima del sold out e metti sulla tua scrivania il monitor MSI MAG 256F.
Non è un errore di prezzo, ma un'offerta a tempo: approfittane prima del sold out e metti sulla tua scrivania il monitor MSI MAG 256F.

È un’offerta a tempo e in quanto tale potrebbe andare sold out in fretta: MSI MAG 256F è proposto da Amazon al prezzo stracciato di soli 89 euro. Si tratta del monitor gaming da 24,5 pollici che ha ottenuto voti molto alti nelle recensioni, HDR Ready e perfetto per sessioni di gioco con i titoli più veloci, dagli sparatutto agli sportivi. Ogni parametro può essere controllato attraverso un joystick fisico a cinque vie e il supporto è regolabile in inclinazione, permettendo di allestire il setup perfetto.

Super offerta di Amazon sul monitor MSI MAG 256F

Dalla sua ha un pannello Rapid IPS per un’esperienza visiva immersiva, grazie al design senza cornice, alla risoluzione Full HD e al refresh rate da 180 Hz con tempo di risposta di 1 ms. Tutte caratteristiche che lo rendono ideale anche per il gaming competitivo. Supporta fino a 1,07 miliardi di colori con copertura sRGB al 127% e include tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker per ridurre l’affaticamento degli occhi, mentre il contrasto dinamico e l’AI Vision ottimizzano dettagli, luminosità e colori. La connettività comprende porte DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b, rendendolo compatibile con PC, laptop e console. Fai un salto sulla scheda completa per altri dettagli.

Il monitor MSI MAG 256F

Mettilo sulla sua scrivania: ordinalo subito per non rischiare di dover fare i conti con il sold out. C’è anche la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon.

MSI MAG 256F Monitor Gaming 24,5″ FHD – Pannello IPS Rapid (1920 x 1080), 180 Hz / 1ms GtG, 127% sRGB, Design senza cornice, HDR Ready – DisplayPort 1.2a, HDMI™ CEC, Nero

Da listino costerebbe 150 euro, ma grazie allo sconto del 41% proposto oggi, il monitor gaming MSI MAG 256F da 24,5 pollici può essere tuo al prezzo stracciato di soli 89 euro. Un’occasione davvero imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 set 2025

Davide Tommasi
22 set 2025
