Dopo aver conquistato il mercato e-commerce e quello cloud ora Amazon punta a dire la propria anche nel mondo dell’industria, facendo leva sulla propria esperienza maturata con i progetti legati all’intelligenza artificiale e sulle risorse disponibili per lo sviluppo di nuove soluzioni. Alcune sono state presentate da AWS e sono già pronte all’uso.

Nuove soluzioni AWS per l’industria: Monitron, Panorama e non solo

La prima prende il nome di Monitron ed è quella visibile nell’immagine qui sotto. Si tratta di sensori dalle dimensioni di pochi centimetri che possono essere applicati a qualsiasi apparecchiatura o macchinario, in grado di rilevare vibrazioni o temperature anomale così da avvisare prontamente di un possibile malfunzionamento.

Panorama è invece il nome di un servizio che si basa su algoritmi di computer vision per analizzare le immagini catturate dalle videocamere presenti nelle strutture, individuando in modo automatico problemi di sicurezza legati ad esempio al mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori o la presenza di veicoli in aree dove non sono previsti.

Ancora, Lookout si occupa di trasferire le informazioni raccolte all’interno degli impianti verso il cloud, elaborando modelli in grado di restituire stime e previsioni ad hoc. Con queste parole Matt Garman, Head of Sales and Marketing di AWS, ha spiegato l’interesse della società nei confronti di questo ambito.

Se si guarda al manifatturiero e all’industria in generale, è un mondo che ha visto alcune innovazioni, ma in cui molte cose non sono state digitalizzate o modernizzate. Ci sono tonnellate di dati in una fabbrica, in un impianto produttivo o in una catena di fornitura. Sono intrappolati in sensori o macchine e un gran numero di aziende potrebbe trarne valore.

Amazon afferma di aver già installato 1.000 sensori Monitron nei propri centri logistici collocati vicino alla città tedesca di Mönchengladbach, sperimentandone l’efficacia nel monitoraggio dei nastri trasportatori che si occupano della movimentazione dei pacchi. Siemens Mobility ha invece dichiarato di voler sperimentare l’impiego di Panorama per controllare il flusso del traffico nelle città.