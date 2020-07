Amazon Fraud Detector contro le frodi online

Oggi Amazon annuncia la disponibilità in tutto il mondo di Fraud Detector, servizio che facilita l’identificazione di potenziali attività fraudolente online, da quelle che riguardano i pagamenti alla creazione di account falsi. Si basa sia sul machine learning sia sui vent’anni di competenza del gruppo nel rilevamento delle attività illecite attraverso i business cloud di AWS e dell’e-commerce.

Amazon Fraud Detector

L’identificazione avviene nell’arco di pochi millisecondi. Ai sottoscrittori non vengono chiesti pagamenti anticipati o impegni di lungo termine, né infrastrutture da gestire, ma solo una spesa relativa all’utilizzo effettivo.

Funziona selezionando un template modello di ML che specifica una combinazione di caratteristiche e algoritmi ottimizzati per rilevare una determinata forma di frode. Successivamente è necessario caricare l’intera cronologia di dati di frode affinché formino, testino e distribuiscano un modello di rilevamento frodi personalizzato basato sulle informazioni specifiche richieste. Viene così formulata una previsione sotto forma di punteggio da 0 a 1.000 che indica il fattore di rischio. Il fruitore, in base al risultato, può impostare azioni specifiche che vanno dal blocco dell’operazione alla richiesta di una revisione.

Sono queste le principali tipologie di attività illecite così identificate:

frode d’identità online;

frode di pagamenti su ordini online;

frode di nuovi account all’interno di un processo di registrazione account;

acquisizione account (quando un utente malintenzionato utilizza credenziali rubate per entrare in un account di un cliente legittimo);

abuso codici promozionali;

valutazioni delle prestazioni di venditori su marketplace online.

Di seguito invece le cinque fasi che sintetizzando ne regolano il funzionamento:

caricamento dei set di dati cronologici delle frodi su Amazon S3; selezione tra gli schemi di modelli di rilevamento delle frodi precostruiti; lo schema di modello utilizza i dati cronologici come input per creare un modello personalizzato; creazione delle regole per accettare, rivedere o raccogliere altre informazioni in base alle previsioni del modello: chiamata dell’API Amazon Fraud Detector dall’applicazione online per ricevere le previsioni sulle frodi in tempo reale e agire in base alle regole di rilevamento configurate.

Amazon propone il servizio Fraud Detector in modo gratuito per i due mesi successivi alla registrazione, ma con alcune limitazioni nelle funzionalità: fino a 50 ore al mese di elaborazione per l’addestramento dei modelli, fino a 500 ore di elaborazione al mese per l’hosting dei modelli, fino a 30.000 previsioni al mese in tempo reale Online Fraud Insight e altrettante basate sulle regole stabilite. I prezzi sono quelli riportati sulle pagine del sito ufficiale linkato a fondo articolo. Garantito infine il rispetto della privacy non condividendo i dati del cliente con realtà terze.