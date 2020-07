Al debutto Amazon Interactive Video Service, un servizio basato sul cloud di AWS e indirizzato ai professionisti: permette di integrare nelle proprie applicazioni e nelle pagine dei siti Web flussi video in live streaming, andando così a rispondere a un’esigenza manifestata da più parti nell’ultimo periodo con l’adozione su larga scala delle soluzioni per lo smart working.

La tecnologia alla base di IVS è quella già ben collaudata dal gruppo con Twitch, piattaforma dedicata principalmente al gaming, ma che nell’ultimo periodo ha esteso il proprio raggio d’azione attirando l’interesse anche della politica. Le trasmissioni possono essere personalizzate includendo in tempo reale informazioni aggiuntive mostrate in sovrimpressione, una chat, un sondaggio da proporre al pubblico o un pulsante che rimanda a un prodotto specifico.

Di seguito una tabella con i prezzi di Amazon Interactive Video Service basati sull’area geografica, sulla qualità e sulla durata degli streaming.

Queste le parole di Martin Hess, general manager di Amazon IVS, che fa riferimento alla versatilità della proposta.

I clienti ci hanno chiesto di poter utilizzare la tecnologia di streaming video di Twitch sulle loro piattaforme per una serie di casi d’uso come educazione, vendite, sport, fitness e altro. Ora con Amazon IVS possono far leva sul sistema realizzato e migliorato per oltre un decennio. Qualunque sviluppatore può realizzare un’esperienza live interattiva all’interno delle sue applicazioni senza dover gestire l’infrastruttura che si occupa della trasmissione.