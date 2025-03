Amazon Music è gratis per 3 mesi: come attivare la prova gratuita

Amazon lancia una nuova iniziativa dedicata a chi vuole provare la sua piattaforma musicale senza alcun costo iniziale. Per un periodo limitato, infatti, è possibile attivare 3 mesi di Amazon Music Unlimited completamente gratis, con accesso illimitato a milioni di brani e podcast, senza pubblicità. Una grande e gradita novità, visto che qualche tempo fa l’iniziativa era stata già lanciata, ma con solo 1 mese di prova free.

Durante la prova gratuita, puoi ascoltare tutta la musica che vuoi scegliendo liberamente i brani, saltando quante canzoni desideri e persino ascoltando offline, senza bisogno di una connessione attiva. La promo include anche i podcast più seguiti, sempre senza interruzioni pubblicitarie.

La procedura per attivare la prova gratis di Amazon Music

La promozione è valida solo per i nuovi iscritti e, una volta scaduti i 3 mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 10,99€ al mese. Puoi annullare in qualsiasi momento prima del termine del periodo di prova per evitare l’addebito.

Per iniziare è sufficiente andare sul sito di Amazon Music e cliccare su “Iscriviti ora – paga dopo”, dopodichè basta confermare di aver letto e accettato le Condizioni Generali d’Uso di Amazon Music. In pochi secondi, il servizio sarà attivo e potrai iniziare subito a esplorare il vasto catalogo musicale e i contenuti esclusivi offerti dalla piattaforma.

Non perdere l’occasione di testare Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi: scopri nuove canzoni, segui i tuoi artisti preferiti e ascolta senza limiti. L’offerta è disponibile solo per un periodo limitato. Tutte le condizioni sono consultabili direttamente sulla pagina ufficiale dell’offerta.