Amazon Music è gratis per 3 mesi: come sbloccare la prova free

Nel mese di marzo Amazon affianca alle Offerte di Primavera un’altra promozione interessante per chi ama ascoltare canzoni (e non solo) in streaming. I nuovi utenti possono attivare 3 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, accedendo direttamente all’offerta tramite il sito Amazon.

Chi ha già utilizzato in passato una prova gratuita può comunque approfittare di uno sconto del 30% sul prezzo dell’abbonamento per i primi tre mesi.

Cosa offre Amazon Music Unlimited e come funziona la promo

Si tratta di un servizio di streaming musicale che permette di accedere a un catalogo molto ampio di brani, oltre a numerosi podcast e contenuti esclusivi. Tra le funzionalità disponibili ci sono anche l’audio HD e l’audio spaziale, inclusi senza costi aggiuntivi.

Il servizio prevede normalmente un abbonamento mensile da 10,99 euro, senza obblighi di permanenza: l’utente può interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Grazie alla promozione attiva per il mese di marzo, e valida fino al 2 aprile 2026, i nuovi iscritti possono utilizzare Amazon Music Unlimited gratuitamente per tre mesi.

Al termine del periodo promozionale sarà possibile decidere liberamente se continuare con l’abbonamento oppure disattivarlo senza alcun vincolo. L’offerta può essere attivata direttamente sul sito ufficiale della piattaforma.