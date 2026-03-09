 Amazon Music è gratis per 3 mesi: come sbloccare la prova free
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Amazon Music è gratis per 3 mesi: come sbloccare la prova free

Amazon Music è gratis per 3 mesi: come sbloccare la prova free
Musica

Nel mese di marzo Amazon affianca alle Offerte di Primavera un’altra promozione interessante per chi ama ascoltare canzoni (e non solo) in streaming. I nuovi utenti possono attivare 3 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, accedendo direttamente all’offerta tramite il sito Amazon.

Chi ha già utilizzato in passato una prova gratuita può comunque approfittare di uno sconto del 30% sul prezzo dell’abbonamento per i primi tre mesi.

Prova GRATIS Amazon Music per 3 mesi

Cosa offre Amazon Music Unlimited e come funziona la promo

Si tratta di un servizio di streaming musicale che permette di accedere a un catalogo molto ampio di brani, oltre a numerosi podcast e contenuti esclusivi. Tra le funzionalità disponibili ci sono anche l’audio HD e l’audio spaziale, inclusi senza costi aggiuntivi.

Il servizio prevede normalmente un abbonamento mensile da 10,99 euro, senza obblighi di permanenza: l’utente può interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Grazie alla promozione attiva per il mese di marzo, e valida fino al 2 aprile 2026, i nuovi iscritti possono utilizzare Amazon Music Unlimited gratuitamente per tre mesi.

Al termine del periodo promozionale sarà possibile decidere liberamente se continuare con l’abbonamento oppure disattivarlo senza alcun vincolo. L’offerta può essere attivata direttamente sul sito ufficiale della piattaforma.

Prova GRATIS Amazon Music per 3 mesi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi: 100 milioni di brani senza pubblicità

Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi: 100 milioni di brani senza pubblicità
Anker soundcore 2: cassa Bluetooth portatile dal suono potente a prezzo mini

Anker soundcore 2: cassa Bluetooth portatile dal suono potente a prezzo mini
Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis per ascoltare tutta la musica che vuoi

Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis per ascoltare tutta la musica che vuoi
Apple Music: streaming senza pubblicità e fino a 3 mesi di prova gratuita

Apple Music: streaming senza pubblicità e fino a 3 mesi di prova gratuita
Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi: 100 milioni di brani senza pubblicità

Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi: 100 milioni di brani senza pubblicità
Anker soundcore 2: cassa Bluetooth portatile dal suono potente a prezzo mini

Anker soundcore 2: cassa Bluetooth portatile dal suono potente a prezzo mini
Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis per ascoltare tutta la musica che vuoi

Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis per ascoltare tutta la musica che vuoi
Apple Music: streaming senza pubblicità e fino a 3 mesi di prova gratuita

Apple Music: streaming senza pubblicità e fino a 3 mesi di prova gratuita
Edoardo D'amato
Pubblicato il
9 mar 2026
Link copiato negli appunti