Amazon Music ha le ultime uscite e playlist su misura: provalo gratis 30 giorni

A partire da settembre gli utenti di Spotify dovranno fare i conti con un nuovo rincaro: il canone mensile salirà ancora, costringendo molti abbonati a domandarsi se valga davvero la pena restare fedeli alla piattaforma o valutare alternative più vantaggiose.

Una delle opzioni più interessanti arriva proprio da Amazon Music Unlimited, il servizio di streaming musicale del colosso americano che si propone come valida alternativa, soprattutto in questo momento in cui è attiva una promozione molto allettante.

Con l’attuale offerta attivabile sul sito ufficiale, infatti, è possibile attivare 30 giorni di utilizzo gratuito, senza obblighi di rinnovo e senza alcun costo iniziale. Al termine del mese di prova, l’abbonamento si rinnoverà a 10,99 € al mese, in linea con le altre piattaforme, ma con diversi plus inclusi.

Perché scegliere Amazon Music Unlimited

Chi attiva Amazon Music Unlimited ha accesso immediato a un catalogo sterminato di oltre 100 milioni di brani, con supporto alla riproduzione in audio HD e spaziale, per un’esperienza di ascolto superiore rispetto agli standard comuni. Non mancano playlist create su misura, suggerimenti basati sui propri gusti musicali e la possibilità di ascoltare musica su qualsiasi dispositivo, dalle app dedicate per smartphone e tablet fino agli smart speaker Echo.

La promozione è valida anche per il piano Family: al costo di 17,99€ al mese, fino a sei persone della stessa famiglia possono condividere lo stesso abbonamento, ognuna con il proprio profilo personalizzato. Chi ha già provato il mese gratuito in passato può comunque approfittarne creando un nuovo account Amazon, senza spese aggiuntive.

In definitiva, questo è il momento giusto per testare Amazon Music Unlimited: un mese gratis, senza vincoli, con la possibilità di scoprire se sia davvero l’alternativa migliore a Spotify dopo l’ennesimo aumento di prezzo.